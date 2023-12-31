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رياضة

المنتخب الوطني لكرة اليد ينهزم وديا أمام قطر

عمر سلامي
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المنتخب الوطني لكرة اليد ينهزم وديا أمام قطر
أرشيف
المنتخب الجزائري لكرة اليد

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد، أمام منتخب قطر، في المباراة الودية التي تدخل في إطار تحضيرات أشبال المدرب دهيلي لخوض البطولة الإفريقية.

وتندرج المباراة الودية التي انهزم فيها المنتخب الوطني بنتيجة 32 – 25 في إطار الدورة الودية الدولية المقامة في قطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق المنتخب القطري بنتيجة 16-12.

ويحضر المنتخب الجزائري بقيادة المدرب الجديد فاروق دهيلي البطولة الأفريقية الـــ26، التي تحتضنها مصر بداية من 17 جانفي المقبل.

وخاض رفقاء بركوس تربصا تحضيريا بالعاصمة من 24 إلى 28 ديسمبر، وتنقل بعد ذلك إلى قطر لإجراء تربص يدوم إلى غاية 5 جانفي، تتخلله ثلاث مباريات ودية.
وسيجري المنتخب تربصا قصيرا بالجزائر من 7 إلى 9 جانفي، قبل التنقل إلى تونس للتربص هناك لمدة 5 أيام، مع خوض مبارتين وديتين، ليشد بعدها أشبال الدرب دهيلي الرحال، إلى مصر من أجل خوض غمار البطولة الإفريقية.

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