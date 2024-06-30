المنتخب الوطني للجيدو في تربص تحضيري بإسبانيا 

استعدادا للألعاب الأولمبية 2024:

يتواجد ثلاثة مصارعين من المنتخب الوطني للجيدو (أكابر)، حاليا في تربص تحضيري مغلق بمركز تحضير النخبة بفالنسيا الإسبانية، لوضع آخر الروتوشات على تحضيراتهم، تحسبا للألعاب الأولمبية بباريس 2024، حيث برمجت منازلات الفردي في الفترة من 27 جويلية إلى 2 أوت، حسب ما علمته “واج” من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

ويتعلق الأمر بالمصارعين دريس مسعود (-73 كلغ)، محمد المهدي ليلي (+100كلغ) عند الرجال، وأمينة بلقاضي (-63 كلغ) لدى السيدات، علما أن هؤلاء تأهلوا رسميا إلى أولمبياد باريس 2024.

وقبل التنقل إلى فالنسيا، أجرى دريس مسعود ومحمد ليلي المهدي، تربصا تحضيريا مغلقا بكرواتيا في نفس الوقت مع زميلتهم بلقاضي التي كانت متواجدة بكوت ديفوار للمشاركة هناك في الدورة المفتوحة بأبيدجان.

وتوّجت ابنة مدينة تلمسان ورياضية نادي ديناميك بابا أحسن بالجزائر العاصمة، خلال هذه الدورة بالذهب، عقب فوزها في نهائي فئة 63 كلغ على الكاميرونية إيرنا سندي هوكوا دوانلا.

وعرفت التربصات التي نظّمت بالخارج مشاركة مصارعين ذوي مستوى مرموق وهو ما يمثل عاملا إيجابيا للعناصر الوطنية من أجل الاحتكاك والتنافس برفقة نظرائهم الأجانب لتحسين المستوى الفني والبدني، كما أكدت الهيئة الرياضية الجزائرية.