المنتخب الوطني للدراجات يصل إلى كوتونو للمشاركة في طواف البنين

حلّ المنتخب الوطني للدراجات بالعاصمة البينينية كوتونو، للمشاركة في طواف البنين الدولي، المقرر في الفترة الممتدة من 30 أفريل الجاري إلى 4 ماي المقبل.

وتشارك في طواف البنين، منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو، والكاميرون، كوت ديفوار، موريس، مالي، المغرب ، نيجيريا سيراليون والبنين ، بالإضافة إلى الأندية.

وسيتنقل المنتخب الوطني الى مدينة ناتيتينغو التي تبعد بـ 645 كلم عن كوتونو، أين تنطلق المرحلة الأولى من الطواف.

ويتكون المنتخب الوطني الذي سيشارك في الطواف من عز الدين لعڨاب، زاكي بودار، عبد الله أسامة ميموني، حمزة عماري ، ياسين حمزة و إسلام منصوري.