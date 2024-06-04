المنتخب الوطني للسيدات يختتم تربصه التحضيري

اختتم المنتخب الوطني للسيدات تربصه التحضيري بالفوز على نادي آقبو بسداسية نظيفة، في المباراة الودية الثانية التي أقيمت الاثنين في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل أهداف المباراة كل من دافر مارين في د35، وبوهني نعيمة في د53 ود65، وبوساحة لينا في د59، وبتحي ميليسا في د87، ونايلي نهاد في د90.

وكانت هذه الودية فرصة للمدرب بن ستيتي لإشراك جميع اللاعبات الـ27 المشاركات في هذا التربص التحضيري، تحسبا للمشاركة في كأس إفريقيا 2024.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز بنتيجة ثمانية أهداف دون رد، في المباراة الودية الأولى التي جمعته بكبريات نادي قسنطينة، والتي أُقيمت الجمعة الماضي.