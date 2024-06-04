-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المنتخب الوطني للسيدات يختتم تربصه التحضيري

عمر سلامي
  • 147
  • 0
المنتخب الوطني للسيدات يختتم تربصه التحضيري
ح.م
لقطة من مباراة منتخب السيدات ونادي أقبو

اختتم المنتخب الوطني للسيدات تربصه التحضيري بالفوز على نادي آقبو بسداسية نظيفة، في المباراة الودية الثانية التي أقيمت الاثنين في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل أهداف المباراة كل من دافر مارين في د35، وبوهني نعيمة في د53 ود65، وبوساحة لينا في د59، وبتحي ميليسا في د87، ونايلي نهاد في د90.

وكانت هذه الودية فرصة للمدرب بن ستيتي لإشراك جميع اللاعبات الـ27 المشاركات في هذا التربص التحضيري، تحسبا للمشاركة في كأس إفريقيا 2024.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز بنتيجة ثمانية أهداف دون رد، في المباراة الودية الأولى التي جمعته بكبريات نادي قسنطينة، والتي أُقيمت الجمعة الماضي.

مقالات ذات صلة
هذا هو جديد المفاوضات بين الأهلي المصري وزين الدين بلعيد

هذا هو جديد المفاوضات بين الأهلي المصري وزين الدين بلعيد

آيت نوري الوحيد في تشكيلة الموسم لأفارقة أوروبا

آيت نوري الوحيد في تشكيلة الموسم لأفارقة أوروبا

نادي بنفيكا البرتغالي يريد بشير بلومي

نادي بنفيكا البرتغالي يريد بشير بلومي

إدارة نادي روما تُفكّر في دراسة اقتراحَين بِشأن عوّار

إدارة نادي روما تُفكّر في دراسة اقتراحَين بِشأن عوّار

بالفيديو.. أساطير الكرة الإيطالية يزورون معسكر “الأتزوري”

بالفيديو.. أساطير الكرة الإيطالية يزورون معسكر “الأتزوري”

إنجاز تاريخي لأنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا

إنجاز تاريخي لأنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد