المنتخب الوطني للسيدات ينهزم وديا أمام السنغال

انهزم المنتخب الوطني للسيدات وديا أمام نظيره السنغالي في إطار التحضير لتصفيات كأس إفريقيا، التي ستنطلق شهر سبتمبر القادم.

وانتهت المباراة التي لعبت أمسية الجمعة بداكار، لصالح السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجلت اللاعبة مبايانغ سو الهدف الأول لسيدات السنغال في د30 ، قبل أن تتمكن مارين دفيور من معادلة النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة وبعد خطأين من الحارسة لامية لوناس، تمكن المنتخب السنغالي من إضافية هدفين عن طريق ندياي وديالو.