-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المنتخب الوطني للسيدات ينهزم وديا أمام السنغال

عمر سلامي
  • 153
  • 0
المنتخب الوطني للسيدات ينهزم وديا أمام السنغال
ح.م
لقطة من مباراة سيدات "الخضر" والمنتخب السنغالي

انهزم المنتخب الوطني للسيدات وديا أمام نظيره السنغالي في إطار التحضير لتصفيات كأس إفريقيا، التي ستنطلق شهر سبتمبر القادم.

وانتهت المباراة التي لعبت أمسية الجمعة بداكار، لصالح السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجلت اللاعبة مبايانغ سو الهدف الأول لسيدات السنغال في د30 ، قبل أن تتمكن مارين دفيور من معادلة النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة وبعد خطأين من الحارسة لامية لوناس، تمكن المنتخب السنغالي من إضافية هدفين عن طريق ندياي وديالو.

مقالات ذات صلة
لهذه الأسباب فشل زفيزف في افتكاك منصب في اللجنة التنفيذية للكاف

لهذه الأسباب فشل زفيزف في افتكاك منصب في اللجنة التنفيذية للكاف

بقة يعزز رصيد الجزائر في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم

بقة يعزز رصيد الجزائر في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم

تيتراوي يوشك الإمضاء لِهذا النادي الأوروبي

تيتراوي يوشك الإمضاء لِهذا النادي الأوروبي

الألعاب العربية.. هذا ما قاله المدرب بوشكريو بعد إحراز البرونزية

الألعاب العربية.. هذا ما قاله المدرب بوشكريو بعد إحراز البرونزية

آخر مستجدات صفقة انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

آخر مستجدات صفقة انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

لا عهد لي بِالملاهي اللّيلية وتمنّيت أن أكون رجل إطفاء

لا عهد لي بِالملاهي اللّيلية وتمنّيت أن أكون رجل إطفاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد