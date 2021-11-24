-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: نشرية تنبه من تساقط أمطار غزيرة عبر 32 ولاية
رياضة

المنتخب الوطني للسيدات يواصل تحضيراته لوديتي تونس

سليم.ع
  • 81
  • 0
المنتخب الوطني للسيدات يواصل تحضيراته لوديتي تونس

يواصل المنتخب الوطني الذي يجري تربصا في تونس، تحضيراته للمواجهتين الوديتين المبرمجتين أمام منتخب تونس.

وتدعم تعداد سيدات “الخضر” بالتحاق اللاعبات الناشطات في الخارج، بداية من الحصة التدريبية التي قادتها المدربة راضية فرتول أمسية الثلاثاء بملعب المرسى.

وستكون الحصة التدريبية المبرمجة أمسية الأربعاء، آخر حصة تحضيرية للودية الأولى أمام تونس، المبرمجة الخميس.

وبرمجت المباراة الودية الثانية أمام نفس المنتخب يوم الأحد المقبل، ويدخل تربص سيدات “الخضر”، في إطار التحضير لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، ذهابا وإيابا، في إطار تصفيات كأس إفريقيا2022 .

مقالات ذات صلة
زيدان يرفض تدريب مانشستر يونايتد بسبب زوجته

زيدان يرفض تدريب مانشستر يونايتد بسبب زوجته

زفان ورقة دفاعية لم يعتمد عليها جمال بلماضي مؤخرا

زفان ورقة دفاعية لم يعتمد عليها جمال بلماضي مؤخرا

تعليق عنصري خلال تكريم مورينيو للغاني جيان

تعليق عنصري خلال تكريم مورينيو للغاني جيان

رياض محرز خارج سباق أحسن لاعب في العالم لعام 2021

رياض محرز خارج سباق أحسن لاعب في العالم لعام 2021

لا خوف على “الخضر”.. وهذا هو نظام الدور الأخير من تصفيات “المونديال” 

لا خوف على “الخضر”.. وهذا هو نظام الدور الأخير من تصفيات “المونديال” 

فتحي نورين: لست نادما على الإعتزال وسأبقى مدافعا عن القضية الفسطينية

فتحي نورين: لست نادما على الإعتزال وسأبقى مدافعا عن القضية الفسطينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد