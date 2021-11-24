المنتخب الوطني للسيدات يواصل تحضيراته لوديتي تونس

يواصل المنتخب الوطني الذي يجري تربصا في تونس، تحضيراته للمواجهتين الوديتين المبرمجتين أمام منتخب تونس.

وتدعم تعداد سيدات “الخضر” بالتحاق اللاعبات الناشطات في الخارج، بداية من الحصة التدريبية التي قادتها المدربة راضية فرتول أمسية الثلاثاء بملعب المرسى.

وستكون الحصة التدريبية المبرمجة أمسية الأربعاء، آخر حصة تحضيرية للودية الأولى أمام تونس، المبرمجة الخميس.

وبرمجت المباراة الودية الثانية أمام نفس المنتخب يوم الأحد المقبل، ويدخل تربص سيدات “الخضر”، في إطار التحضير لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، ذهابا وإيابا، في إطار تصفيات كأس إفريقيا2022 .