المنتخب الوطني للمحليين.. إعفاء كداد وثابتي وبوحلفاية من مباراة غامبيا

قرّر الطاقم الفني للمنتخب الوطني للاعبين المحليين إعفاء ثلاثة لاعبين من المباراة المرتقبة هذا الجمعة أمام غامبيا.

وغاب عن الحصة التدريبية لأمسية الأربعاء، كل من شعيب كداد والعربي ثابتي بسبب الإصابة، وزكرياء بوحلفايةبسبب معاناته من الزكام.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن الثلاثي المذكور غادر تربص المنتخب، بما أنه لن يكون حاضرا في المواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يتنقل المنتخب الحلي صبيحة هذا الخميس إلى مدينة عنابة على متن رحلة خاصة، حيث سيجري هناك آخر حصة تدريبية، قبل مواجهة غامبيا، أمسية الجمعة، بداية من الساعة السابعة، في إطار إياب الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين.