-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المنتخب الوطني للمحليين.. إعفاء كداد وثابتي وبوحلفاية من مباراة غامبيا

عمر سلامي
  • 245
  • 0
المنتخب الوطني للمحليين.. إعفاء كداد وثابتي وبوحلفاية من مباراة غامبيا
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني للمحليين

قرّر الطاقم الفني للمنتخب الوطني للاعبين المحليين إعفاء ثلاثة لاعبين من المباراة المرتقبة هذا الجمعة أمام غامبيا.

وغاب عن الحصة التدريبية لأمسية الأربعاء، كل من شعيب كداد والعربي ثابتي بسبب الإصابة، وزكرياء بوحلفايةبسبب معاناته من الزكام.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن الثلاثي المذكور  غادر تربص المنتخب، بما أنه لن يكون حاضرا في المواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يتنقل المنتخب الحلي صبيحة هذا الخميس إلى مدينة عنابة على متن رحلة خاصة، حيث سيجري هناك آخر حصة تدريبية، قبل مواجهة غامبيا، أمسية الجمعة، بداية من الساعة السابعة، في إطار إياب الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. محرز يقدم وعدا جديدا لجماهير الأهلي السعودي

بالفيديو.. محرز يقدم وعدا جديدا لجماهير الأهلي السعودي

تحقيق أحسن حصيلة في تاريخ المشاركة الجزائرية

تحقيق أحسن حصيلة في تاريخ المشاركة الجزائرية

لوعيل يستقيل من رئاسة الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى

لوعيل يستقيل من رئاسة الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى

مهدي ليريس قد يكون الجزائري الوحيد في الكالشيو

مهدي ليريس قد يكون الجزائري الوحيد في الكالشيو

حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الهولندي

حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الهولندي

“الخضر” سيعودون إلى تصفيات المونديال بلاعبين في فرق كبيرة

“الخضر” سيعودون إلى تصفيات المونديال بلاعبين في فرق كبيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد