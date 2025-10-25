-- -- -- / -- -- --
في ختام تحضيراته لكأس العرب: 

المنتخب الوطني للمحليين في مواجهة ودية مزدوجة أمام مصر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، “الفاف”، الأحد، أن المنتخب الوطني للمحليين سيلعب مباراتين وديتين، أمام نظيره المصري، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهذا تحضيرا لكأس العرب، المقررة بقطر في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر المقبل.

وأوضح بيان الفاف، أن المباراة الودية الأولى مبرمجة يوم 14 نوفمبر المقبل، بملعب السلام، بالقاهرة، بداية من الثانية زوالا، فيما تجري المباراة الودية الثانية، في الـ 17 من ذات الشهر، بنفس الملعب، بداية من الساعة الرابعة عصرا.

ومن المقرر، أن يباشر أشبال الناخب الوطني، مجيد بوقرة، تحضيراتهم للموعد العربي، بداية من شهر نوفمبر الداخل، بإجراء تربص أخير سيضبط من خلاله المدرب الوطني القائمة النهائية للاعبين المعنيين بالمشاركة في البطولة العربية.

يذكر، أن المنتخب الوطني، حامل لقب كأس العرب، كان خاض، مطلع شهر أكتوبر الجاري، مواجهة ودية مزدوجة أمام منتخب فلسطين، بملعب 19 ماي بعنابة، فاز في الودية الأولى بنتيجة 3-0، فيما انهزم في المواجهة الثانية بنتيجة 0-1.

تفاصيل لباس “محاربي الصحراء” في مونديال 2026

تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى

الوزير وليد صادي يكشف عن حزمة من المشاريع في ولاية سطيف

الوزير صادي يهنئ البطلة كيليا نمور

تأهّل شباب بلوزداد

الرئيس تبون يُهنّئ البطلة العالمية نمور

