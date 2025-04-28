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رياضة

المنتخب الوطني للمحليين يشرع في التحضير لمواجهة غامبيا

عمر سلامي
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المنتخب الوطني للمحليين يشرع في التحضير لمواجهة غامبيا
بيتكوفيتش يحفز لاعبي المنتخب المحلي

شرع المنتخب الوطني للاعبين المحليين، أمسية الأحد، في تربصه التحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، والذي يمتد إلى غاية 9 ماي المقبل.

ويستعد أشبال المدرب مجيد بوقرة، للمباراة المزدوجة ضد منتخب غامبيا ضمن الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وأجرى رفاق المهاجم أيمن محيوص، مساء الأحد، أول حصة تدريبية لهم، وهي الحصة التي عرفت حضور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي ألقى كلمة تحفيزية ورفع معنويات اللاعبين.

الحصة التي قادها المدرب مجيد بوقرة وأعضاء طاقمه، كانت خفيفة ودامت حوالي ساعة، حيث خصصت لتمارين الاسترجاع على إحدى أرضيات المركز، قبل الانتقال إلى القاعة لمواصلة البرنامج.

وغاب عن الحصة التدربية الأولى، خماسي النادي الرياضي القسنطيني: بوحلفاية، بعوش، ذيب، مرباح وبلحوسيني، بسبب التزامهم بمباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي أقيمت مساء الأحد.

كما لم يشارك الثلاثي عزي، دراوي وبن خماسة، الذين اكتفوا بحصة علاجية.

وستتواصل تحضيرات المنتخب الوطني للاعبين المحليين بمركز سيدي موسى، إلى غاية موعد التنقل إلى غامبيا، المقرر يوم الخميس 1 ماي المقبل، لخوض مباراة الذهاب.

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