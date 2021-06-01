المنتخب الوطني للمحليين يواجه بورندي يوم 16 جوان

اللقاء سيجرى بالملعب الجديد بوهران

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين نظيره من بوروندي وديا، يوم الأربعاء 16 جوان على الساعة 45 و20 د، بالملعب الأولمبي الجديد بوهران، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية.

وتحسبا لهذه المقابلة، سيجري المنتخب الوطني للمحليين بقيادة المدرب مجيد بوقرة، تربصا إعداديا ينطلق يوم الأحد 13 جوان الجاري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

وسيتنقل المنتخب إلى مدينة وهران يوم الثلاثاء 15 جوان، حيث سيجري أشبال المدرب مجيد بوقرة حصة تدريبية على الساعة 30سا18 على أرضية الملعب الجديد لمدينة “الباهية” وهران.

وسيتم الإعلان على قائمة اللاعبين الذين سيوجه لهم مجيد بوقرة الدعوة للمشاركة في هذا الموعد التنافسي في وقت لاحق.

ويتسع الملعب الجديد لمدينة وهران، المغطى بعشب طبيعي، لـ40 ألف متفرج، وهو واحد من المنشآت الرياضية التابعة للمركب الأولمبي الكبير الذي يشمل كذلك ملعب لألعاب القوى بقدرة استيعاب تقدر بـ 200ر4 مقعد وقاعة متعددة الرياضات تتسع لـ6200 مقعد ومركز سباحة يضم ثلاثة مسابح.

تجدر الإشارة أن هذا التربص الأول للاعبين المحليين يندرج ضمن برنامج تحضيرات النخبة الوطنية للكأس العربية للأمم (فيفا/ قطر 2021)، المقررة اقامتها في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وسيخوض المنتخب الجزائري للمحليين غمار هذه المنافسة في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات مصر والفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي وليبيا مع السودان.