المنتخب الوطني للمحليين يواصل تحضيراته تحسبا لمباراة غامبيا

يواصل المنتخب الوطني للاعبين المحليين تحضيراته بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تحسبا لمباراة الإياب أمام غامبيا.

ويواجه المنتخب المحلي، نظيره الغامبي أمسية هذا الجمعة، بملعب 19 ماي بعنابة في إطار إياب الدور الأخير من تصفيات بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وركز الطاقم الفني خلال الحصة التدريبية التي جرت أمسية الثلاثاء، على الجوانب التقنية والتكتيكية، تحسبا لهذه المواجهة الحاسمة.

وحسب موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن الحصة التدريبية جرت وسط أجواء من التركيز والانضباط، كما أبدى اللاعبون عزيمة كبيرة على تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائيات النسخة المقبلة للشان.