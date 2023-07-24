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رياضة

المنتخب الوطني للملاكمة يتنقل إلى الكاميرون للمشاركة في البطولة الإفريقية

عمر سلامي
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المنتخب الوطني للملاكمة يتنقل إلى الكاميرون للمشاركة في البطولة الإفريقية
ح.م
منتخب الملاكمة قبل التنقل إلى الكاميرون

غادر المنتخب الوطني للملاكمة، صبيحة الاثنين، أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيكون الملاكمون والملاكمات الجزائريات على موعد مع البطولة الإفريقية التي تحتضنها ياوندي في الفترة ما بين 25 جويلية و6 أوت المقبل.

وضمت بعثة المنتخب الوطني 7 ملاكمين و6 ملاكمات، ويتعلق الأمر بكل من موزيان محمد الأمين، ماعوش هشام، أيت بقة يوغرطة، كرامو شمس الدين، ياعيش يوسف إسلام، نموشي يونس، مراد كادي. منصوري فتيحة، روميسة بوعلام، عبد القادر حجالة فاطمة الزهراء، سلموني شهيرة، خليف حجيلة وشعيب إشراق.

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