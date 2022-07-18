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رياضة

المنتخب الوطني لِكرة اليد يتأهّل للبطولة العالمية

علي بهلولي
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المنتخب الوطني لِكرة اليد يتأهّل للبطولة العالمية
ح.م
المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد في تظاهرة الألعاب المتوسّطية 2022 بِوهران.

حجز المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد، الإثنين، مقعدا له في بطولة العالم 2023.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (27-26) على منتخب غينيا كوناكري، في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس. ضمن البطولة الإفريقية الجارية أطوارها بِمصر.

ومعلوم أن القارّة السّمراء تُشارك بِخمسة منتخبات في بطولة العالم، المُقرّر تنظيمها بِالسويد وبولونيا (مُناصفة) عام 2023. وذلك بِالاستناد إلى الترتيب العام للبطولة الإفريقية التي تسبق “المونديال”.

وكان المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد مساء السبت، قد احتفظ بِفرص التأهّل للبطولة العالمية 2023.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (40-39) على الكونغو الديموقراطية، في بطولة إفريقيا لِكرة اليد الجارية أطوارها بِمصر.

وبِالتفصيل، انتهت المباراة بِنتيجة التعادل (26-26)، وبعد الوقت الإضافي استمرّ التكافؤ لِكن بِحصّة (36-36). فلجأ المنتخبان إلى الرميات الحرّة (ركلات الترجيح بِلغة كرة القدم)، وهنا انتصر رجال المدرب رابح غربي بِنتيجة نهائية (40-39).

ولُعبت هذه المباراة في إطار الجولة الأولى لِتحديد صاحب المركز الخامس، وهي بطولة مصغّرة تجمع المنتخبات الأربعة التي تجمّدت مشاركتها في ربع النهائي.

وضمن الإطار ذاته، انتصرت غينيا كوناكري على أنغولا بِنتيجة (39-36)، بعد الوقت الإضافي.

واستنادا إلى النتيجتَين المذكورتَين، يلعب المنتخب الوطني الجزائري ضد غينيا كوناكري، الإثنين المقبل. لِتحديد صاحب المركز الخامس، وآخر المتأهّلين عن القارّة السّمراء لِبطولة العالم 2023.

وكان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد مساء الأربعاء، قد تأهّل للدور ربع النهائي من عمر البطولة الإفريقية 2022.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (25-23) على منتخب الغابون، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِهذه المنافسة القارّية للكرة الصغيرة، الجارية أطوارها بِمصر.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الثاني وبِصفة نهائية كالتّالي:

1- غينيا كوناكري

2- الجزائر

3- الغابون

وهكذا تأهّل المنتخب الوطني الجزائري رفقة غينيا كوناكري لِربع النهائي، نظير إقصاء الفريق الغابوني.

وفي الدور ربع النهائي مساء الجمعة المقبلة، يلعب المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره المصري مُتصدّر ترتيب الفوج الأوّل.

ووجب التذكير بِأن المنتخبات الخمسة الأولى، تُمثّل القارّة السّمراء في بطولة العالم لِكرة اليد المُقرّر تنظيمها بِبولونيا والسويد في جانفي 2023: الفرق الأربعة التي تبلغ نصف نهائي البطولة الإفريقية + الفائز في بطولة مُصغّرة تجمع أربعة منتخبات تتجمّد مشاركتها في ربع النهائي.

وقبل ذلك عصر الثلاثاء، كان المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد قد انهزم بِنتيجة (22-28) أمام منتخب غينيا كوناكري.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الثاني كالتّالي:

1- غينيا كوناكري

2- الجزائر (ناقص مباراة)

3- الغابون (ناقص مباراة)

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري عصر هذا الأربعاء، ثاني وآخر مباراة له أمام الفريق الغابوني.

وإذا كان منتخب غينيا كوناكري قد تأهّل للدور ربع النهائي من عمر البطولة الإفريقية لِكرة اليد، بعد أن حصد فوزَين مُتتاليَين، فإن التأشيرة الثانية في هذه المجموعة تُلعب بين الجزائر والغابون.

وكان التلفزيون العمومي الجزائري في بيان له نشره، الإثنين، قد أعلن عن نقل مقابلات المنتخب الوطني على المباشر.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة مقابلات النخبة الوطنية للكرة الصغيرة، عبر القناتَين الأولى والسادسة.

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري في فوج يضمّ فريقَي غينيا كوناكري والغابون. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف للدور ربع النهائي.

ويستهلّ زملاء الحارس خليفة غضبان البطولة الإفريقية، بِمواجهة فريق غينيا كوناكري هذا الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا. وفي اليوم الموالي، يتبارون مع الغابون في التوقيت ذاته (التوقيت الجزائري).

وقبل ذلك صباح الإثنين، تغلّب منتخب غينيا كوناكري على منافسه الغابوني بِنتيجة (35-22).

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التعليقات
6
  • معلق حر

    كنت أشاهد مباراة تونس ضد مصر، الفريق التونسي أظهر مقاوم ندية للمنتخب المصري و لم ينهزم إلا بفارق هدفين، كنا نتمنى المنتخب الجزائري بأسلوب تكتيكي خلاق مع اللاعبين للمتوفرين للمدرب رابح غربي يقوم بنفس الشيء ضد منتخب مصر، على حال سنعطي رأينا بعد المباراة الأخيرة ضد غينيا. اليوم مباراة المنتخب الجزائري ضد الكونغو كانت مارادونا و مرهقة، الحمد لله هناك يوم راحة قبل المباراة القادمة. لم يستطع المنتخب الجزائري حسم المباراة لا في الوقت الرسمي و لا في الأوقات الإضافية أين أتيت له فرص سامحة لقتل المباراة، ما أثار إستياء الجمهور الرياضي الجزائري، أعجبني معلق التلفزيون العمومي الجزائري، عندما قال: " فشلونا" (هؤلاء اللاعبين). منتخب غينيا حقق أحسن مشاركة له في تاريخ مشاركاته في كأس إفريقيا و تحدوه عزيمة قوية، كان مدربه توعد بهزيمة الفريق الجزائري و تحقق له ما أراد، في مباراة غينيا ضد المغرب، خسرها بسبب إستعمال شيء من العنف، قد يكون حفظ الدرس، مباراة جد صعبة، حظ موفق للمنتخب الجزائري.

    -1
  • محمد

    فريق يخسر مع غينيا بفا رق كبير و مع مصر بفارق يندى له الجبين و من قبل الالعاب المتوسطية و الكوارث التى حصلت خاصة امام تونس فى المقابلة الترتيبية . و تبحث المشاركة فى البطولة العالمية شيء مضحك. لماذا لا نشارك فى البطولة العالمية للتزحلق الفني احسن.

    4
  • معلق حر

    المدرب رابح غربي و الطاقم الفني عليه مشاهدة مبارتي مصر ضد إسبانيا في نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الأخيرةمصر ضد المغرب،المنتخب خلق صعوبات جمة للفريق المصري لولا نقص التركيز للفريق و تلاشي فعالية حارسه في نهاية الشوط الأول، كان يمكن يكون فوز فيه شيء من الصعوبة للمنتخب المصري. بعض العناصر لديها الروح المنافسة العالية يجب عليهم ترشيد زملائه لأنه العديد منهم!!@ هيا يا أبطال، الجزائريون يرفعون دوما التحديات الصعبة.

    0
  • معلق حر

    مفاجئة من العيار الثقيل، كانت مدرب غينيا توعد بهزيمة المنتخب الجزائري و تحداه. كان حارس منتخب غينيا ممتاز، خاصة في الشوط التاني، أنا لا يمكن أعلق برأيي الصريح الآن، حتى لا أستحق الأحداث سلبيا، من دون شك المنتخب الجزائري سيفوز على الغابون، فريق مبتدء في كرة اليد و يتأهل للربع النهائي حيث عليه رفع تحدي كبير بمواجهة منتخب مصر العالمي بطل إفريقيا حامل اللقب على أرضه و جمهوره، إلا إدا حدتث مفاجئة و إنهزم منتخب مصر أمام المغرب ليفقد صدارة مجموعته و هو أمر مستبعد جدا.

    0
  • مخمد أشيشي

    عيب كبير شاهدت المقابلة لاعبي الفريق الوطني لا يحسنون حتى تمرير الكرة.و تضييع الكرات كل مرة وبطريقة بداية يطرح عديد التساؤلات.. لو لعب اي فريق من البطولة الجزاءرية ماكانت غينيا تفوز عليه.. اتمنى محاسبة الذين يتلاعبون بالالوان الوطنية البوم قبل غدا... كرة اليد الجزاءرية في تقهقر غير عادي لو نكمل بهذا المستوى لن نستطيع الفوز أمام أضعف الفرق الإفريقية.. على الدولة أن تضرب بيد من حديد

    9
  • معلق حر

    جيد سنتابع هاته البطولة بتريث، خاصة أنه سيتزامن مع عودة المعني بالأمر للمنافسة. لا شك خيبة كرة اليد في ألعاب البحر الأبيض المتوسط كبيرة، كنا نتمنى أن تحصل الجزائر على الميدالية الذهبية التانية لها في تاريخ مشاركات كرة اليد الجزائرية في الألعاب المتوسطية.

    -10

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