المنتخب الوطني من أجل التأكيد أمام السنغال

الجولة الثانية لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة:

يراهن زملاء المتألق مسلم أناتوف، تأكيد انطلاقتهم القوية وتقديم مباراة كبيرة عندما يواجهون، عشية الثلاثاء، منتخب السينغال، أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

بعد تحقيقه أفضل بداية ممكنة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، بعد فوزه المستحق على حساب الصومال (2-0)، في المباراة الافتتاحية التي جرت سهرة السبت بملعب –نيلسون مانديلا– بالعاصمة، يسعى المنتخب الوطني التأكيد في خرجته الثانية أمام أحد أقوى الفرق في الدورة، المنتخب السنغالي.

واستعدادا لهذه المواجهة الصعبة، ركز المدرب الوطني أرزقي رمان، دائما، على الجانب النفسي المهم جدا في مثل هذه المنافسات، كما أكد للاعبين على ضرورة الحفاظ على تركيزهم، لاسيما في مباراة الثلاثاء، أمام المنتخب السينغالي القوي.

الجزائر – السينغال.. الثلاثاء على الساعة الخامسة مساء

وبالرغم من اعترافه بقوة منتخب السنغال الذي يعتبر من بين المرشحين للعب على اللقب، إلا أن المدرب الوطني يرى أن المقابلة أمامه تبقى عادية بالنسبة له، قائلا: “السنغال أحد المرشحين للتتويج باللقب وهو منتخب قوي للغاية، غير أنه لا ينبغي إعطاء المقابلة أكثر من حقها، فهي عادية. لقد سبق وأن واجهنا فرقا قوية في كأس العرب على غرار السعودية (نصف النهائي) والمغرب (النهائي) وتغلبنا عليهم خلال المنافسة التي منحتنا تجربة في تسيير المباريات الصعبة”.

وأضاف المدرب الوطني: “في المقابلة الثانية أمام السنغال ستكون هناك حسابات أخرى وطريقة لعب مغايرة تماما. سنعيد مشاهدة مباراتنا أمام الصومال لتصحيح الأخطاء تحسبا لهذه الموقعة، وعلينا ألا نستهين بأي فريق نواجهه، بما أن جميع المنتخبات تمتلك تقريبا نفس المستوى، لأنها تطمح في التأهل إلى المونديال. نحن لدينا كلمتنا لنقولها من خلال تسيير المنافسة لقاء بلقاء”.

إلى ذلك، أضاف المدرب الوطني: “نحضر لمقابلة السنغال مثل جميع الفرق ولسنا خائفين من أي منتخب، نحن مركزون ونعي جيدا ما ينتظرنا لحسم التأهل، والفوز في المقابلة الثانية سيمنحنا ثقة أكبر تحسبا لبقية المنافسة”.

مسلم أناتوف: سنقول كلمتنا فوق الميدان

“الحمد لله حققنا بداية موفقة والتي أتمنى أن تسمح لنا بمواصلة بقية المباريات في أحسن الظروف. ندرك أن السينغال منتخب قوي، لكننا نمتلك المؤهلات لنقول كلمتنا فوق الميدان

وسندخل هذه المواجهة بكل شراسة للفوز بها”.

برنامج لقاءات الثلاثاء:

المجموعة الأولى: ملعب نيلسون مانديلا (الجزائر):

الجزائر ـ السنغال (17.00)

الكونغو – الصومال (20.00)