المنتخب الوطني يتأهّل في هذه الحالات

لجأ الجمهور الجزائري سهرة الأحد إلى الحسابات، بِخصوص فرص تأهّل المنتخب الوطني للدور ثمن النهائي من عمر نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

ومعلوم أنه يعبر إلى محطّة ثمن النهائي رائد ووصيف كل فوج، فضلا عن أربعة منتخبات من أصل ستّة فرق، تُحرز أحسن رتبة ثالثة.

ترتيب الفوج الخامس:

1- كوت ديفوار 4ن

2- غينيا الاستوائية 3ن

3- سيراليون 2ن

4- الجزائر 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة مساء الخميس المقبل، يلعب المنتخب الوطني مع كوت ديفوار، وتتبارى غينيا الاستوائية مع فريق سيراليون. على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري (كلا المواجهتَين).

ويُمكن لـ “الخضر” التأهّل للدور ثمن النهائي، على النّحو التالي:

1- الفوز على كوت ديفوار، مع انتهاء مباراة غينيا الاستوائية وسيراليون بِانتصار أحد الفريقَين.

2- الفوز على كوت ديفوار، مع تعادل غينيا الاستوائية وسيراليون، يُجبر المنتخبات على العودة إلى لوائح المنافسة (يُمكن ملاحظة اللوائح أدناه)، لِتحديد الرّائد والوصيف وصاحب المركز الثالث، ذلك أن فرق الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية تملك حينها 4 نقاط.

3- يُمكن للمنتخب الوطني أن يتأهّل بِالتعادل مع كوت ديفوار، بِشرط أن تنهزم سيراليون بِنتيجة ثقيلة (بِفارق هدفَين على الأقلّ). ولكن نسبة تجسّد هذه الحصيلة ضئيلة جدا، خاصة وأن منتخبات الأفواج الأخرى ستجتهد لِحيازة أحسن رتبة ثالثة.

4- الخسارة أمام كوت ديفوار مرادفة لِاقصاء “الخضر”، مهما كانت نتيجة مباراة سيراليون وغينيا الاستوائية.

لوائح المنافسة في حال تعادل منتخبَين من حيث رصيد النقاط:

1- يُلجأ إلى مقياس نتيجة المباراة وجها لِوجه بين المنتخبَين.

2- فارق الأهداف في كل مقابلات دور المجموعات (كم سجّل وكم تلقّت شباكه).

3- أحسن هجوم في دور المجموعات.

4- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.

في حال تعادل أكثر من منتخبَين في فوج واحد من حيث رصيد النقاط؟

1- صاحب أكبر رصيد من النقاط في المقابلات التي جمعت المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

2- أحسن فارق أهداف في مقابلات المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

3- أحسن هجوم في مقابلات المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

4- فارق الأهداف في كلّ مقابلات دور المجموعات.

5- أحسن هجوم في كل مقابلات دور المجموعات.

6- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.

معايير تحديد المنتخبات الأربعة صاحبة أحسن رتبة ثالثة من أصل ستّة فرق وطنية؟

1- أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات.

2- فارق الأهداف في كلّ مقابلات دور المجموعات.

3- أحسن هجوم في دور المجموعات.

4- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.