المنتخب الوطني يحتل المرتبة الخامسة عالميا

الطبعة 58 للبطولة العالمية العسكرية للملاكمة

عاد، الأحد، المنتخب الوطني العسكري للملاكمة إلى أرض الوطن مساء، بعد مشاركته في الطبعة 58 للبطولة العالمية العسكرية للملاكمة التي جرت فعالياتها بموسكو بفيدرالية روسيا، في الفترة من 16 إلى 26 سبتمبر 2021، حيث كان في استقبالهم بمطار هواري بومدين الدولي إطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي.

المنافسة عرفت مشاركة 231 ملاكم ممثلين لـ36 دولة، حيث سجل المنتخب الوطني العسكري للملاكمة نتائج مشرفة بحلوله في المرتبة الخامسة حسب الفرق بعد افتكاكه لثلاث (3) ميداليات، “واحدة (1) فضية وبرونزيتان (2)”، حيث أحرز الملاكم حمري محمد الميدالية الفضية في وزن 81 كلغ كما أحرز الملاكم بلعريبي عبد الناصر الميدالية البرونزية في وزن 60 كلغ فيما أحرز الملاكم مرجان أسامة الميدالية البرونزية في وزن 56 كلغ.