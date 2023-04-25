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رياضة

المنتخب الوطني يدخل المرحلة الأخيرة من تحضيراته لكان أقل من 17 سنة

عمر سلامي
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المنتخب الوطني يدخل المرحلة الأخيرة من تحضيراته لكان أقل من 17 سنة
ح.م
المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

دخل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة المرحلة الأخيرة من تحضيراته لكأس أمم إفريقيا لذات الفئة، والتي ستنطلق السبت المقبل.
واستأنف أشبال المدرب أرزقي رمان تدريباتهم الاثنين، بالمركز التقني بسيدي موسى، حيث خاضوا أول حصة تدريبية من التربص الأخير، الذي يسبق “الكان”.
وسيكتمل تعداد المنتخب الوطني، الثلاثاء، بالتحاق المهاجم أناتوف، واللاعبين الناشطين في أوروبا.

وسيواصل المنتخب تحضيراته الثلاثاء، بخوض حصتين تدريبيتين الأولى في الصبيحة بداية من الساعة العاشرة، والثانية برمجت على الخامسة ونصف مساء، ستخصص للجانب التكتيكي.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الصومال في المباراة الافتتاحية المرتقبة سهرة السبت المقبل، بملعب نيسلون مانديلا بداية من الساعة الثامنة.

ويواجه أشبال المدرب أرزقي رمان منتخب السنغال في اللقاء الثاني، يوم الثلاثاء 2 ماي، بداية من الساعة الخامسة مساء بنفس الملعب.
أما اللقاء الثالث فيواجه فيه “الخضر” منتخب الكونغو، بداية من الثامنة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

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