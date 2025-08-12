المنتخب الوطني يستأنف تحضيراته لمواجهة غينيا

بعدما كان معفى في الجولة الثالثة لـ"الشان":

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين، أول أمس الاثنين، تدريباته استعدادا لمباراة غينيا المقررة يوم الجمعة (15.00) على أرضية ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا، في إطار الجولة الرابعة (المجموعة الثالثة) لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين (المؤجلة إلى 2025).

وعرفت الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة الثالثة زوالا (13.00 بتوقيت الجزائر) بملعب كيانبوغو التابع للمركز الجامعي، مشاركة 25 لاعبا، ركز خلالها الطاقم الفني على الجوانب التكتيكية، في حين خضع أكرم بوراس لبرنامج فردي، بحسب ما أفاد به

بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) على موقعه الرسمي.

وعقب الجولة الثالثة التي كان فيها المنتخب الوطني معفيا، تصدرت أوغندا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تغلبها على النيجر (2-0)، متبوعة بالجزائر وجنوب إفريقيا بـ4 نقاط وغينيا بـ3 نقاط، بينما يتذيل منتخب النيجر الترتيب بدون رصيد.

ولحساب الجولة المقبلة المقررة يوم الجمعة، يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره من النيجر (سا 18.00).

يذكر أنه بعد نهاية الدور الأول، سيتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي المبرمج يومي 22 و23 أوت.