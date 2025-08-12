-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بعدما كان معفى في الجولة الثالثة لـ"الشان":

المنتخب الوطني يستأنف تحضيراته لمواجهة غينيا

ع. ع
  • 301
  • 0
المنتخب الوطني يستأنف تحضيراته لمواجهة غينيا

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين، أول أمس الاثنين، تدريباته استعدادا لمباراة غينيا المقررة يوم الجمعة (15.00) على أرضية ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا، في إطار الجولة الرابعة (المجموعة الثالثة) لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين (المؤجلة إلى 2025).

وعرفت الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة الثالثة زوالا (13.00 بتوقيت الجزائر) بملعب كيانبوغو التابع للمركز الجامعي، مشاركة 25 لاعبا، ركز خلالها الطاقم الفني على الجوانب التكتيكية، في حين خضع أكرم بوراس لبرنامج فردي، بحسب ما أفاد به

بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) على موقعه الرسمي.

وعقب الجولة الثالثة التي كان فيها المنتخب الوطني معفيا، تصدرت أوغندا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تغلبها على النيجر (2-0)، متبوعة بالجزائر وجنوب إفريقيا بـ4 نقاط وغينيا بـ3 نقاط، بينما يتذيل منتخب النيجر الترتيب بدون رصيد.

ولحساب الجولة المقبلة المقررة يوم الجمعة، يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره من النيجر (سا 18.00).

يذكر أنه بعد نهاية الدور الأول، سيتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي المبرمج يومي 22 و23 أوت.

مقالات ذات صلة
رسميا.. مبولحي يعود

رسميا.. مبولحي يعود

ماذا يُريد مُحَاوِرُ بولبينة؟

ماذا يُريد مُحَاوِرُ بولبينة؟

ثلاثي تحكيم جزائري لإدارة مباراة السودان ونيجيريا

ثلاثي تحكيم جزائري لإدارة مباراة السودان ونيجيريا

اللاعب بركان يلتحق بصفوف نادي الوكرة القطري

اللاعب بركان يلتحق بصفوف نادي الوكرة القطري

“الكاف” يكشف تفاصيل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف

“الكاف” يكشف تفاصيل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف

المنتخب الوطني يستأنف تدريباته بمباراة تطبيقية للبدلاء أمام نادي كامبالا سيتي

المنتخب الوطني يستأنف تدريباته بمباراة تطبيقية للبدلاء أمام نادي كامبالا سيتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد