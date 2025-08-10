المنتخب الوطني يستأنف تدريباته بمباراة تطبيقية للبدلاء أمام نادي كامبالا سيتي

سيكون معفى من الجولة المقبلة لـ"الشان"..

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين، مساء أول أمس السبت تدريباته، حيث خاض البدلاء مباراة تطبيقية أمام نادي كامبالا سيتي، الناشط ضمن بطولة الدرجة الأولى الأوغندية، وذلك بملعب كاديبا بالعاصمة كامبالا، بحسب ما أفاد به بيان الاتحادية الجزائرية على موقعها الرسمي.

وخصص المدرب مجيد بوقرة هذا الاختبار التطبيقي للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا منذ بداية “الشان”، بهدف إبقائهم في أجواء المنافسة تحسبا لإمكانية الاعتماد عليهم وتوفير حلول إضافية في قادم المنافسة. وفازت التشكيلة الوطنية في المباراة التي جمعته أمام فريق محلي بنتيجة (2-0) بفضل هدفي الطيب مزياني وضياء الدين مشيد في الشوط الثاني.

أما اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في المباراة الأخيرة ضد جنوب إفريقيا، فخضعوا على هامش المباراة التطبيقية لحصة استرخائية رفقة المحضر البدني.

واستفاد “الخضر” أمس الأحد من يوم راحة، وذلك للمرة الأولى منذ وصولهم إلى العاصمة الأوغندية، قبل استئناف التحضيرات للمباراة المقبلة ضد غينيا المبرمجة يوم الجمعة المقبل 15 أوت الجاري.

وفي الجولة الثالثة التي سيكون أشبال المدرب مجيد بوقرة معفيين منها، سيواجه منتخب جنوب إفريقيا، عشية اليوم الاثنين، نظيره الغيني (15.00)، فيما تلتقي أوغندا مع النيجر (18.00).

وبرصيد أربع نقاط، تتصدر الجزائر المجموعة الثالثة متقدمة على غينيا وأوغندا (3 نقاط). وتأتي جنوب إفريقيا في المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يحتل النيجر المركز الأخير بصفر نقطة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي المقرر يومي 22 و23 أوت.