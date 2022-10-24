المنتخب الوطني يسقط برباعية أمام الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 لأقل من 23 سنة

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة أمام نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنتيجة (1-4)، أول أمس الأحد بملعب “الشهداء” بكينساشا، لحساب ذهاب الدور الثاني التصفوي المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2023 بالمغرب.

وتلقى “الخضر” الهدف الأول مبكرا وذلك بعد ثلاث دقائق من بداية اللقاء، عن طريق مهاجم تي بي مازيمبي غلوار موخايا، ثم زميله ايكانغالومبو جوناتان في الدقيقة (17)، الذي أضاف الثالث لفريقه في (د 20).

أما الهدف الرابع، فقد وقعه اللاعب باكاتا آمسيني (تي بي مازيمبي)، وذلك بعد خمس دقائق من طرد زميله كاييمبي مويانايي ايلتون (نادي مانييما/ج.الكونغو).

بالمقابل، سجل هدف الجزائر الوحيد اللاعب شمس الدين بكوش في الدقيقة (86).

وستكون الأمور جد صعبة للفريق الوطني من أجل قلب الموازين في لقاء الإياب المقرر يوم السبت المقبل، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف بداية من الساعة السادسة مساء.

وبلغ المنتخب الكونغولي هذا الدور قبل الأخير إثر تجاوزه عقبة منتخب إثيوبيا ضمن لقاء الذهاب بكينساشا الذي انتهى بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن يتدارك “الفهود” خلال مباراة الإياب بانتزاع الفوز بأديسا بابا (1-0).

وفي حال التأهل يواجه “الخضر” بمناسبة الدور الثالث والأخير (20-28 مارس 2022)، الفائز من المواجهة المزدوجة بين غانا وموزمبيق.

للتذكير، أن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لأقل من 23 سنة ستقام بالمغرب وستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.