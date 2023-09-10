المنتخب الوطني يشد الرحال إلى “داكار” بالسينغال

في رحلة ستدوم حوالي 4 ساعات ونصف

يشدّ المنتخب الوطني، صبيحة اليوم الاثنين، رحاله إلى العاصمة السينغالية، “داكار”، تحسبا للمواجهة الدولية الودية التي ستجمعه بتشكيلة “أسود التيرانغا”، مساء غد الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، على ملعب “عبدولاي واد ديامنياديو”.

وسيتنقل “المحاربون” إلى السينغال على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، في رحلة مباشرة من مطار “محمد بوضياف” الدولي بقسنطينة، مبرمجة بداية من الساعة التاسعة صباحا، في سفرية ينتظر أن تدوم حوالي أربع ساعات ونصف.

ويسافر الخضر إلى السينغال بتشكيلة مكتملة بعد انضمام كل من المدافع رامي بن سبعيني والمهاجم بغداد بونجاح إلى التدريبات الجماعية، حيث شاركا بشكل عادي في الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها المنتخب الوطني الأحد.

ومباشرة بعد وصولهم إلى السينغال، سيخوض رفقاء العائد سفيان فيغولي حصة تدريبية واحدة فقط على أرضية ميدان ملعب “عبدولاي واد”، وهذا في نفس توقيت المباراة التي ستكون العاشرة في تاريخ المواجهات ما بين المنتخبين.

يذكر أن آخر مباراتين جمعت بين الفريقين تعود إلى سنة 2019 خلال كأس أمم إفريقيا بمصر، حيث تفوّق المنتخب الوطني بنفس النتيجة (1-0) في المقابلتين، (في اللقاء الافتتاحي وفي اللقاء النهائي).

وكان المنتخب الوطني أنهى، أمس الأحد، تحضيراته لهذه المواجهة الودية المهمة، والتي تضمنت برمجة حصة مشي صباحا، تلتها حصة فيديو، فيما استكمل البرنامج الذي سطّره الناخب الوطني بإجراء حصة تدريبية في المساء بملعب “حملاوي”.

يذكر أن المنتخب الوطني كان تعادل سلبا (0/0) الخميس الفارط أمام منتخب تنزانيا، في آخر مباراة له ضمن تصفيات “الكان”، علما وأنه كان قد ضمن تأهله قبل ذلك إلى النهائيات، التي ستحتضنها كوت ديفوار في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024.