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رياضة
الطبعة السادسة للبطولة العربية للأواسط لكرة اليد:

المنتخب الوطني يفتتح الدورة أمام السعودية

الشروق أونلاين
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المنتخب الوطني يفتتح الدورة أمام السعودية

يستهل المنتخب الوطني للأواسط لكرة اليد (مواليد 2004-2005) مشاركته في الطبعة السادسة للبطولة العربية لهذه الفئة المقررة ما بين 21 و30 أفريل الجاري، بعد غد الاثنين، لحساب الجولة الثانية بعدما أعفي من الجولة الافتتاحية، حسبما أعلن عنه الاتحاد العربي في صفحته الرسمية على فايسبوك، والذي أشار إلى مشاركة خمسة منتخبات عربية.

ولحساب الجولة الثالثة، يلعب الفريق الجزائري مباراته الثانية يوم 23 من ذات الشهر، قبل أن يتبارى، في مقابلته الثالثة التي يخوضها في هذه الدورة، مع تونس بتاريخ 25 أبريل ضمن الجولة الرابعة.

أما الجولة الخامسة والأخيرة فسيواجه المنتخب الوطني نظيره الكويتي، وذلك يوم الجمعة 26 أفريل الجاري.

وعقب انتهاء الدور الأول من هذه البطولة، يلتقي المنتخب المتصدر بصاحب المركز الرابع لحساب الدور نصف النهائي، بينما يتبارى صاحب المركز الثاني مع المتحصل على المرتبة الثالثة نصف النهائي الآخر.

ويقام “المربع الذهبي” يوم الأحد 28 أفريل في حين سيخصص يوم 30 من نفس الشهر لكل من اللقاء الترتيبي لنيل المركز الثالث والمباراة النهائية.

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