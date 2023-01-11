المنتخب الوطني يفتتح المونديال أمام صربيا

مونديال 2023 لكرة اليد: هذا الجمعة على الساعة الثامنة مساء

يدشّن المنتخب الوطني لكرة اليد، هذا الجمعة، مشاركته السادسة عشرة في أكبر موعد عالمي للكرة الصغيرة، بمواجهة قوية أمام منتخب صربيا، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ألمانيا وقطر، في النسخة الـ28 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، المقررة من 11 إلى 29 جانفي الجاري في بولونيا والسويد (في تنظيم مشترك).

سيفتتح رفاق الحارس خليفة غضبان، المحترف برومانيا، المونديال بخوض المباراة رقم 92 وهذه المرة ضد منتخب صربيا، غدا الجمعة 13 جانفي بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، وهذا بقاعة سبوداك بمدينة (كاتوفيتس).

وسبق للتشكيلة الوطنية أن واجهت صربيا في مناسبتين حيث انهزمت في مونديال 1997 (28-24) وفي مونديال-2011 (25-24). من هنا، ستسعى هذه المرة إلى تحقيق نتيجة أفضل وإيجابية تفتح لها أبواب الدور الرئيسي الذي يتأهل له ثلاثة منتخبات عن كل مجموعة. وخاض المنتخب الصربي مؤخرا مباراة ودية أمام السويد انهزم فيها بفارق هدف واحد (35-34).

وستكون الخرجة الثانية لزملاء اللاعب هشام داود يوم الأحد 15 جانفي ضد المنتخب القطري، بنفس القاعة وفي نفس التوقيت (30ر20). ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه في هذه المنافسة بين المنتخبين، ولن تكون سهلة لرفاق كعباش أمام منتخب بلغ الدور النهائي في مونديال-2015 على أراضيه، كما وصل للدور ربع النهائي في دورة 2017.

ويختم المنتخب مباريات الدور الأول بملاقاة ألمانيا المتوجة بثلاثة ألقاب عالمية في دورات 1938 و1978 و2007، والتي تلعب دائما الأدوار الأولى أوروبيا ودوليا. وقد التقى المنتخبان الجزائري والألماني في البطولة العالمية ثلاث مرات. عادت فيها الغلبة للألمان في دورة 1995 (25-15) و1999 (28-17) و2009 (32-20). لكن هذا قد لا يكون مانعا لأشبال اللاعب الدولي سابقا والناخب الوطني حاليا، للظهور بوجه مشرف أمام منتخب عالمي ليس في المتناول.

ويهدف السباعي الجزائري لتحقيق أفضل مشوار له ولم لا التأهل للدور الرئيسي، شريطة الفوز بمباراة واحدة على الأقل، وذلك رغم نقص التحضيرات، وهذا في مجموعة خامسة عالية المستوى ستكون أمام السباعي الجزائري بقيادة المدرب الوطني رابح غربي مهمة رفع التحدي وتجاوز العقبات التي اعترضت مسيرته، أهمها نقص التحضيرات لموعد هام كبطولة العالم، التي تباشر المنتخبات استعدادها له فور انتهاء الدورة السالفة.

وخلال النسخة الثامنة والعشرين، التي ستقام للمرة الثانية بمشاركة 32 بلدا، تم اعتماد نفس الصيغة للنسخة الأخيرة حيث ستتأهل الفرق الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، والذي سيلعب في أربع مجموعات من ستة فرق، على أن يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي. بينما تلعب المنتخبات المتبقية منافسة كأس الرئيس لتحديد المراتب النهائية للمنافسة.

للتذكير فإن منتخب الدانمارك، هو حامل لقب النسختين الأخيرتين (2019 و2021) وهما الأوليان في سجله الذهبي.