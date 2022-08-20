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رياضة
كأس العرب 2022 لأقل من 17 سنة

المنتخب الوطني يفوز بسباعية على جزر القمر

ع. ع
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المنتخب الوطني يفوز بسباعية على جزر القمر

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة تربصه التحضيري تحسبا لكأس العرب 2022، لهذا الصنف العمري بفوز عريض على نظيره لجزر القمر، (7-1) في مباراة ودية جرت بملعب الرويبة.

التشكيلة الوطنية التي كانت مركزة ومطبقة لتعليمات المدرب رزقي رمان، قدمت مردودا جيدا أمام منافس أدخل عدة تغييرات على تشكيلته مقارنة بلقائه الأول، حسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وبدأ رفاق اللاعب شحيمة بفتح باب التسجيل منذ الدقيقة (8) بواسطة لاعب نادي نانت قبل ان تتواصل سيطرة “الخضر” الذين تمكنوا من تسجيل 3 أهداف في ظرف 10 دقائق عن طريق قرقور (18) وشحيمة دائما (23) وقبل أن يقلص لاعب القمر يزيد عصام (من ضربة جزاء) النتيجة قبل نهائية الشوط الأول.

في الشوط الثاني اعتمدت التشكيلة الجزائرية بواسطة دفاع منسجم وخط وسط يقظ، لإفشال محاولات المنافس وتضيف أهدافا أخرى عن طريق أناطول (65) وبوعلام (78)، وصاتا (83) وقصاصي (85).

للتذكير، كان المنتخب الوطني قد فاز في لقاءه الأول أمام نفس المنافس، الثلاثاء الماضي، بملعب الرويبة بنتيجة (2-0).

هذا وكان المنتخب الوطني قد تنقل أمس السبت إلى وهران للمشاركة في المنافسة العربية المقررة من 23 أوت إلى 7 سبتمبر المقبل على ملعبي سيق ومستغانم.

وسيلعب المنتخب الوطني البطولة العربية في المجموعة “أ” رفقة السودان، الإمارات، وفلسطين.

يذكر أن المباراة الأولى لـ “الخضر” في كأس العرب ستجمعهم هذا الثلاثاء أمام فلسطين، بملعب “عبد الكريم كروم” بمدينة سيق (ولاية معسكر) ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

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