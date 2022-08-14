المنتخب الوطني يكتفي بمواجهة غانا وغينيا وديا شهر سبتمبر

بعد ما كان الحديث عن منتخبات عالمية

ينتظر أن يكتفي “محاربو الصحراء” بخوض مواجهتين وديتين إفريقيتين خلال شهر سبتمبر القادم، عكس ما كانت تتطلع إليه الجماهير الجزائرية، التي كانت تمني النفس بمشاهدة مباراة أو اثنتين أمام منتخبات عالمية، على غرار إيطاليا، بلجيكا أو الأرجنتين.

وحسب آخر المستجدات، قرر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وبالاتفاق مع الناخب الوطني جمال بلماضي على برمجة مواجهتين وديتين أمام منتخبين إفريقيين، ويتعلق الأمر بمنتخبي غينيا وغانا.

وأوعزت عديد المصادر الإعلامية الجزائرية عدم قدرة الهيئة الكروية الوطنية برمجة مباراة ودية كبيرة أمام منتخب عالمي كبير حجم إيطاليا أو الأرجنتين إلى ضيق الوقت، الذي لا يسمح ببرمجة مثل هذه المواجهات، لاسيما بالنسبة للمنتخبات العالمية التي تحضّر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وهذا بسبب قرار الاتحاد الأفريقي “الكاف” القاضي بتأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، إلى بداية السنة القادمة.

في نفس السياق، لم يكن أمام الفاف خيارات كثيرة إلا الإسراع في ضمان برمجة لقاءات ودية مع منتخبات أفريقية في وقت كانت معظم المنتخبات العالمية ضبطت برنامجها لذات الفترة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من الإتحاد الجزائري لكرة القدم للشروق بأن مواجهة منتخبات قارية سيكون أفضل بالنسبة للمنتخب الوطني، اعتبارا أن المواجهتين الوديتين بمثابة اختبار جيد للناخب الوطني لمعاينة بعض اللاعبين الجدد الذين سيتم استدعاءهم بمناسبة التربص القادم، علما وأن منتخب غانا متأهل إلى مونديال قطر.

من جهة ثانية، ما زال لم يتم الفصل نهائيا في مكان إجراء المباراتين القادمتين، رغم أن الناخب الوطني يرغب في برمجة إحداهما على الأقل بالملعب الجديد لوهران.

أما بخصوص موعد إجراء اللقاءين، فترجح عديد المصادر برمجتهما ما بين الـ24 والـ27 سبتمبر القادم، وهي الفترة التي تتماشى وتاريخ التوقف الدولي للفيفا.