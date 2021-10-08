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رياضة

المنتخب الوطني يكسب محاربا بِرتبة قنّاص

علي بهلولي
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المنتخب الوطني يكسب محاربا بِرتبة قنّاص
يانيس لاغا (بِاللّباس الأخضر/ رقم "9") في مباراة لِأشبال الجزائر مع نظرائهم التونسيين، شهر جانفي الماضي

كسب المنتخب الوطني الجزائري لاعبا فتيا وواعدا عالي الجودة، سيستفيد منه كثيرا في الاستحقاقات الرّسمية المقبلة.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم يانيس لاغا (17 سنة)، الذي يرتدي زيّ نادي أولمبيك ليون الفرنسي للفئات الصغرى.

وقال الإعلامي الفرنسي إيفون مارسلان والمعلّق بِالقناة الإلكترونية لِنادي ليون، كما نقلته على لسانه المجلة المحلية الشهيرة “أونز مونديال”، الجمعة: “يانيس لاغا مهاجم يُحسن التموقع ومباغتة حرّاس المرمى. هو لاعب ينشط بعيدا عن الأضواء وبلا ضغط”.

وكتبت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في تقرير لها نشرته، الجمعة: “يملك اللاعب يانيس لاغا ذهنية المقاتل. له قدم يمنى فتّاكة، كما أنه مهووس بِهزّ الشباك”، وأشارت إلى تسجيله 7 أهداف مع أصاغر ليون، بعد خوضه 6 مقابلات.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس، قد ثمّن موقف يانيس لاغا القاضي بِتفضيل ألوان الجزائر على حساب فرنسا. كما أشاد بِقدراته الفنية الهائلة، داعيا “الفاف” إلى الاعتناء بِهذا المكسب الغالي.

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