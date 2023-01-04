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رياضة
عبد اللاوي يطمئن الماجيك فيما تبقى المخاوف قائمة بالنسبة لـ"الطاهر"

المنتخب الوطني يواصل تحضيراته “للشان” في أجواء جادة

ل. ط
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المنتخب الوطني يواصل تحضيراته “للشان” في أجواء جادة
أرشيف

يواصل المنتخب الوطني للاعبين المحليين تحت قيادة المدرب الوطني، مجيد بوقرة، على قدم وساق تحضيراته لبطولة كأس أمم إفريقيا الخاصة باللاعبين المحليين، التي ستنطلق يوم الـ13 جانفي الجاري بالجزائر، حيث سيقص الخضر شريط افتتاح المنافسة أمام منتخب ليبيا بملعب “نيلسون مانديلا” الجديد في براقي بالعاصمة.
وأجرى رفاق القائد شعيب كداد، الأربعاء، رابع حصة تدريبية لهم بمقر تربصهم في المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى التي جرت في الفترة المسائية، فيما خصص “الماجيك” الفترة الصباحية للعلاج بالنسبة للاعبين المصابين ولحصص الاسترخاء لبقية التعداد.
وأهم ما ميز الحصص التدريبية لمحليي الخضر منذ بداية المعسكر هو إخضاع الرباعي عبد اللاوي وبلخير وميريزق والطاهر لبرنامج عمل خاص بعد عودتهم من الإصابة، فيما اكتفى ثنائي بلوزداد، ميريزيق وبلخير، ومهاجم العميد الطاهر بالعمل الاستثنائي، كما حملت هذه الحصة التدريبية أنباء سارة للمدرب الوطني بشأن جاهزية قلب دفاع مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي للمنافسة، بعد أن تمكن من الاندماج في التدريبات الجماعية، في انتظار التعافي التام لبقية العناصر وخاصة الجناح الطائر، الطاهر، الذي يعول عليه كثيرا مجيد بوقرة في هذه البطولة . بالإضافة للعمل الفني والتكتيكي الذي يشرف عليه الناخب الوطني، مجيد بوقرة بمعية طاقمه الفني الذي يتشكل من زملائه السابقين في المنتخب الوطني، جمال الدين مصباح وكريم مطمور ومدرب حراس المرمى محمد بن حمو، هذه الأسماء الثقيلة في تاريخ كرة القدم الجزائرية التي تحاول تسخير خبرتها الميدانية لمساعدة الجيل الحالي على تكرار مثل انجازاتها، حيث يقوم الطاقم الفني الوطني بعمل كبير في التحضير الذهني للاعبين خلال كل الحصص التدريبية وخارجها، سواء بتحسيسهم بضرورة احترام وتطبيق كل توجيهاته حتى يكونوا في أتم الجاهزية عند بداية المنافسة أو تحضيرهم لجميع السيناريوهات التي تنتظرهم خلال البطولة .
تجدر الإشارة، إلى أن الخضر سيجرون آخر اختبار ودي لهم يوم السبت القادم أمام منتخب غانا على ملعب براقي الجديد، وهي المباراة التي سيضع فيها الماجيك آخر الروتوشات على التشكيلة التي ستدخل المنافسة في المباراة الافتتاحية ضد منتخب ليبيا في 13 جانفي الجاري على نفس الأرضية.

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