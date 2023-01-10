المنتخب الوطني يواصل تحضيراته.. وعودة كداد ومحيوص

بطولة إفريقيا للمحليين

يواصل المنتخب الوطني المحلي تحضيراته، بالمركز الفني بسيدي موسى، استعدادا للبطولة الإفريقية للأمم لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022 ـ المؤجلة إلى 2023)، المقررة بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري المقبل.

وبحسب ما أوردته اتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، الثلاثاء، على موقعها الرسمي، عرفت الحصة التدريبية التي أجرتها العناصر الوطنية، مساء الاثنين، عودة كل من المدافع شعيب كداد والمهاجم أيمن محيوص إلى التدريبات، في حين شارك وسط الميدان إسلام باكير في حصة الإحماءات رفقة زملائه قبل أن يواصل العمل على انفراد مع المحضر البدني.

وارتكزت هذه الحصة على عدة محاور فنية، لاسيما أمام المرمى، حيث كثف الطاقم الفني بقيادة مجيد بوقرة، العمل على مختلف وضعيات اللعب، لكن دون التركيز على وضعية لاعب في مواجهة منافسه.

يذكر أن المنتخب الجزائري يوجد في المجموعة الأولى، التي تجرى مبارياتها بملعب ‘نيلسون مانيلا’ ببراقي رفقة كل من ليبيا، إثيوبيا والموزمبيق، على أن يدشن البطولة أمام ليبيا في المباراة الافتتاحية هذا الجمعة 13 جانفي.