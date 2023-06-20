المنتخب رقم “15” الذي يتأهّل لِكأس إفريقيا

حجز منتخب آخر مساء الثلاثاء تأشيرة التأهّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، فارتفع الرقم إلى 15 فريقا وطنيا يبلغ هذه المحطّة.

جاء ذلك بعد إجراء مباراة منتخب إثيوبيا وضيفه فريق مالاوي، بِرسم الجولة الخامسة من تصفيات “كان” كوت ديفوار، عن الفوج الرّابع.

وانتهت هذه المواجهة بِنتيجة التعادل السلبي، وهو ما صبّ في مصلحة غينيا كوناكري، التي تموقعت في المركز الثاني وتأهّلت للبطولة الإفريقية.

وكانت غينيا كوناكري قد خسرت بِنتيجة (1-2) أمام الزائر المصري، مساء الأربعاء الماضي.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج قبل جولة واحدة عن إسدال ستار التصفيات، كالتّالي:

1- مصر 12ن

2- غينيا كوناكري 9ن

3- مالاوي 4ن

4- إثيوبيا 4ن

وللمرّة الثانية في تاريخ “الكان”، وبعد النسخة الـ 33 بِالكاميرون عام 2022، تشهد طبعة كوت ديفوار 2024 حضور “الغينيات” الثلاث: غينيا كوناكري وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية. مع الإشارة إلى أن البلدَين الأوّل والثاني ينتميان إلى منطقة غرب القارّة السّمراء، نظير الوسطى للبلد الثالث والأخير.

وبقيت تسع تأشيرات في المزاد، تُعرف منتخباتها في الجولة الختامية من التصفيات شهر سبتمبر المقبل.