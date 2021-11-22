المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يدعو للتراجع عن تصنيف حماس حركة ارهابية

دعا المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، الاثنين، البرلمان البريطاني إلى تصحيح خطأ تصنيف حركة المقاومة الفلسطينية حماس ضمن الحركات الارهابية، لأن ذلك هو معاداة حسبه لكل مسلمي العالم.

بيان المنتدى

لقد اصدرت وزارة الداخلية البريطانية قرارا اعتبرت فيه حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” منظمة إرهابية وتنوي عرضه في الايام القادمة على البرلمان البريطاني لاعتماده. وهي بهذا القرار وفي هذا الشهر بالذات تذكرنا بأنها كانت وراء إنشاء دولة الاحتلال وتسليم فلسطين للصهاينة عبر وعد بلفور وزيرخارجيتها انذاك.

إن “المنتدى الاسلامي العالمي للبرلمانيين” إذ يدين هذا القرار باسم أعضائه من مختلف شعوب ودول العالم الاسلامي:

⁃ فإنه يعتبر هذا القرار انحيازا وانتصارا لدولة الاحتلال التي تمارس مختلف الاشكال الارهابية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

⁃ ويدافع على حق الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله الوطنية في مقاومة الاحتلال ورد العدوان أن أي تجريم لفعل المقاومة هو مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية.

⁃ ويطالب المنتدى أعضاء البرلمان البريطاني تصحيح الخطأ برفض القرار الذي يطعن في شرعية مقاومة الاحتلال ويعادي بذلك كل المسمين في العالم.

رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين

عبد المجيد مناصرة