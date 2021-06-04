المنحة لطلبة الدكتوراه في السنة السادسة والخامسة

وزارة التعليم العالي ترد على ديوان الخدمات الجامعية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أحقية طلبة الدكتوراه المسجلين في السنة سادسة علوم والسنة الخامسة “أل أم دي” غير الأجراء في الحصول على المنحة المقررة قانونا لطلبة الدراسات العليا.

وفي السياق راسلت المكلفة بتسيير شؤون إدارة المديرية العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية آسيا صحراوي مديري الخدمات الجامعية عبر الوطن من أجل توضيح مسألة أحقية استفادة طلبة السنة السادسة دكتوراه علوم نظام كلاسيكي، وكذا طلبة السنة خامسة دكتوراه نظام “أل،أم د” من المنحة الجامعية، واستدلت في ذلك برد وزارة التعليم العالي ممثلة بمديرية الدراسات القانونية والأرشيف المحرر بتاريخ 26 أفريل 2021، لتطلب من مديري الخدمات المعنية بتنفيذ فحوى المراسلة وتمكين الطلبة المعنيين الذين يستوفون الشروط المحددة من الحصول على المنحة الجامعية للسنة الجامعية الحالية بعد إثبات تسجيلهم المنتظم لخمس أو ست سنوات حسب الحالة.

وبناء على الطلبات المتكررة والاستفسارات التي وردت الوزارة بهذا الشأن، تم التأكيد على أن كل طالب دكتوراه علوم مسجل في السنة السادسة وهو طالب غير أجير له الحق في الاستفادة من المنحة الجامعية، ونفس الشيء بالنسبة لطلبة دكتوراه الطور الثالث المسجلين في السنة الخامسة، وهذا وفقا للقوانين التي تسمح للطلبة المسجلين بالتمديد والتسجيل في السنة السادسة دكتوراه علوم، وتسمح بالتمديد سنتين والتسجيل لطلبة نظام أل أم دي بعد التسجيل الثالث بموجب رخصة من مدير المؤسسة الجامعية بناء على رأي معلل من المشرف ولجنة التكوين في الدكتوراه.