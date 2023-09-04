المندوب الوطني للمخاطر الكبرى: أزيد من 860 نقطة سوداء معرضة للفيضانات

كشف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عبد الحميد عفرة عن إحصاء أزيد من 860 نقطة سوداء معرضة للفيضانات، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات الاستباقية في الميدان لمواجهة أي طارئ.

وقال عبد الحميد عفرة، الاثنين، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إنه تم إحصاء 865 موقع حضري معرض للفيضانات وبعد الإحصاء يتم حساب الحوض المائي الذي يغذي الوسط الحضري بكمية الماء وكذلك تحديد كل ما هو المعطيات المتعلقة بـالغطاء النباتي وكذلك نوعية التربة.

وشدد المتحدث في السياق ذاته على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الإستباقية التي تتمثل في إحصاء المواقع المعرضة للفيصانات وكذلك التي تتمثل في تنظيف كل مجاري وشبكات صرف المياه.