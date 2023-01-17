-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

المنشآت الطاقوية في الجزائر “مؤمّنة” ضد الهجمات السيبرانية

الشروق أونلاين
  • 31
  • 0
المنشآت الطاقوية في الجزائر “مؤمّنة” ضد الهجمات السيبرانية
أرشيف
منشأة نفطية في الجزائر

 أكد مدير الأمن الداخلي لدى مجمّع سوناطراك منير بلحسين يوم الثلاثاء، أن الشركة تتبنى أنظمة للوقاية ومكافحة  الهجمات السيبرانية التي تستهدف المعطيات الإستراتيجية.

وأوضح بلحسين في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المجمّع يمتلك الإمكانات التكنولوجية التي تسمح له بمواجهة هذا النوع من الهجمات.

وأوضح المتحدث أن “التهديد السيبراني يعرف تطوّرا على المستوى التكنولوجي. حيث يمكن أن تستهدف أنظمة التسيير و الاستغلال وبنوك المعطيات المتعلقة بوضعية الاحتياطات و المنشآت و مسار الإنتاج”.

وتابع بلحسين أن مديرية متخصّصة على مستوى المجمّع، تشرف على كلّ ما يتعلّق بالتهديدات السيبرانية. مضيفا أن الشركة النفطية الجزائرية تمتلك “كفاءات محلية في مجال الأمن السيبراني، والأمن التكنولوجي للمنشآت”.

وقد تمكّنت سوناطراك، “بفضل الوسائل التكنولوجية المتطوّرة التي بحوزتها، من أن تواجه هذا النوع من الهجمات بكل جدارة”، يقول المسؤول ذاته.

مقالات ذات صلة
قضية لحم الأرانب.. بلدية جسر قسنطينة تصدر توضيحا

قضية لحم الأرانب.. بلدية جسر قسنطينة تصدر توضيحا

عون يكشف عن مخطط لإصلاح مجمع صيدال

عون يكشف عن مخطط لإصلاح مجمع صيدال

هكذا عاث متصرفون إداريون فسادا في الأملاك المحجوزة قضائيا

هكذا عاث متصرفون إداريون فسادا في الأملاك المحجوزة قضائيا

حركة تغييرات جزئية في سلك مديري التربية

حركة تغييرات جزئية في سلك مديري التربية

حملة إشادة “فايسبوكيّة” بالملاعب المُنجزة

حملة إشادة “فايسبوكيّة” بالملاعب المُنجزة

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 16 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 16 جانفي 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد