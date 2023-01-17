المنشآت الطاقوية في الجزائر “مؤمّنة” ضد الهجمات السيبرانية

أكد مدير الأمن الداخلي لدى مجمّع سوناطراك منير بلحسين يوم الثلاثاء، أن الشركة تتبنى أنظمة للوقاية ومكافحة الهجمات السيبرانية التي تستهدف المعطيات الإستراتيجية.

وأوضح بلحسين في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المجمّع يمتلك الإمكانات التكنولوجية التي تسمح له بمواجهة هذا النوع من الهجمات.

وأوضح المتحدث أن “التهديد السيبراني يعرف تطوّرا على المستوى التكنولوجي. حيث يمكن أن تستهدف أنظمة التسيير و الاستغلال وبنوك المعطيات المتعلقة بوضعية الاحتياطات و المنشآت و مسار الإنتاج”.

وتابع بلحسين أن مديرية متخصّصة على مستوى المجمّع، تشرف على كلّ ما يتعلّق بالتهديدات السيبرانية. مضيفا أن الشركة النفطية الجزائرية تمتلك “كفاءات محلية في مجال الأمن السيبراني، والأمن التكنولوجي للمنشآت”.

وقد تمكّنت سوناطراك، “بفضل الوسائل التكنولوجية المتطوّرة التي بحوزتها، من أن تواجه هذا النوع من الهجمات بكل جدارة”، يقول المسؤول ذاته.