المنطقة تواجه تهديدات بمحاولات التغلغل الصهيوني

خلال استقباله وزيرة شؤون المرأة الليبية... بوغالي:

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، الأحد، موقف الجزائر الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي ودعمها لمسار الانتخابات، مؤكدا أن المنطقة تواجه تهديدات جراء محاولات الكيان الصهيوني التغلغل فيها.

وأكد بوغالي، خلال استقبال حورية خليفة الطرمان، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أن موقف الجزائر الرافض لأي تدخل في شأن ليبيا الداخلي، مجددا الدعوة إلى حلحلتها وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، مضيفا أن الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي وتوحيد مؤسساته الرسمية مع احترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تطرق بوغالي خلال اللقاء إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا على غرار تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التهديدات التي تواجهها جراء محاولات تغلغل الكيان الصهيوني، مذكرا بموقف الجزائر الثابت إزاء القضيتين العادلتين للشعبين الفلسطيني والصحراوي.

وقدم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان تعازيه للشعب الليبي الشقيق على ما ألم به جراء كارثة السيول الأخيرة وأكد تضامن الجزائر المطلق معه في هذه المحنة، كما تطرق إلى واقع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مذكرا، في هذا المقام، بدعم الشعب الليبي للشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المظفرة، يضيف نفس المصدر.

وعلى الصعيد البرلماني، عبّر بوغالي عن استعداد المجلس الشعبي الوطني للعمل رفقة الأشقاء الليبيين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب على كافة الأصعدة، كما أكد أهمية ترقية التعاون في المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ورفع المبادلات التجارية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرة الليبية أشادت بمستوى العلاقات الثنائية وبمواقف الجزائر الداعمة لبلدها في كل الظروف، كما عبرت عن امتنانها لتضامن الجزائر مع الشعب الليبي في محنته التي يمر بها، مؤكدة في ذات السياق، حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في شتى المجالات.