المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط تدعو الجزائر للمشاركة في قمة “آكرا”

وجّه الأمين العام للمنظمة الإفريقية لمنتجي النفط (APPO)، عمر فاروق ابراهيم، دعوة للجزائر من أجل المشاركة في القمة المقبلة والمقرر تنظيمها في مدينة آكرا الغانية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 ماي 2025.

وتعدّ المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط من الكيانات القديمة في المجال، حيث تعدّ وسيلة للتخفيف من الصعوبات التي تواجهها البلدان الأفريقية غير المنتجة للنفط التي تواجه تحديات في ميزان المدفوعات وبالتالي لا تستطيع استيراد المنتجات النفطية المكررة.

لعبت الجزائر خلال ثمانينات القرن الماضي، دورا هاما في إنشاء هذه المنظمة، وذلك من خلال اجتماعاتها غير رسمية بين الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة “أوبك” ويتعلّق الأمر بكل من الجزائر والغابون وليبيا ونيجيريا.

وفي 27 جانفي 1987، تمّ الاعلان الرسمي عن إنشاء هذه المنظمة، في مدينة لايغوس النيجيرية، لتكون بمثابة منصة للتعاون وتنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدان الأفريقية المنتجة للنفط.

وعرفت منظمة (APPO) مع مرور السنوات زيادة في عدد أعضائها، من 08 في عام 1987 إلى 18 عضوا، حيث تظم كل من الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومصر وغانا وغينيا الاستوائية والغابون وليبيا وناميبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا.