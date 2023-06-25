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المنظمة الدولية للجمارك تعيد انتخاب الجزائر

الشروق أونلاين / وكالة الأنباء الجزائرية
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المنظمة الدولية للجمارك تعيد انتخاب الجزائر
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الجمارك الجزائرية، أرشيف.

تمت إعادة انتحاب الجزائر وللمرة الثانية على التوالي في المنظمة الدولية للجمارك، كنائبة رئيس لجنة التدقيق، وهذا في دورتها 141 – 142 التي تم تنظيمها من 22 إلى 24 جوان، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

حسب الوكالة فقد جرت أشغال هذه الدورة للمنظمة الدولية للجمارك، في بروكسيل ببلجيكا، أين حضر أشغالها المدير العام للجمارك نور الدين خالدي برفقة وفد من إطارات الجمارك الجزائرية.

اجتماعات الدورة تطرقت لعديد المحاور المهمة حول نشاطات هياكل المنظمة الدولية، بالإضافة إلى عديد النشاطات المتعلقة بالجمارك. اجتماعات سمحت بالتطرق إلى عديد المواضيع التقنية المتعلقة بالجمارك ومناقشة كيفية تعزيزها على المستوى الدولي.

كما تم خلال هذه الدورة اعتماد الجزائر كعضو في المنظمة الدولية للجمارك لعام 2022. وهو ما يسمح باعتماد لإطارات من الجمارك الجزائرية كمدربين دوليين خبراء مع المنظمة الدولية، وهذا في مختلف التخصصات. إضافة إلى تعيين إطار من الجمارك الجزائرية في الأمانة العامة للمنظمة الدولية.

ذات المصدر يقول أن الجمارك الجزائرية تحصلت على جائزة أفضل صورة للجمارك في العالم خلال عام 2023 من طرف المنظمة الدولية للجمارك. وهي مسابقة عرفت مشاركة 71 صورة من عديد الجمارك في العالم.

صورة الجمارك الجزائرية الفائزة بجائزة أفظل صورة لعام 2023 في مسابقة من تنظيم المنظمة الدولية للجمارك. الصورة للجمارك الجزائرية عبر وكالة الأنباء الجزائرية.

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