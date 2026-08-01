المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من اشتداد ظاهرة “النينيو” بين أوت وأكتوبر

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، من تواصل شدة ظاهرة “النينيو”، متوقعة أن تهيمن على أنماط المناخ العالمية خلال الموسم الممتد من أوت إلى أكتوبر المقبلين، بما يزيد من احتمال ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية في أجزاء كثيرة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار.

وأشارت المنظمة، في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي، إلى أنها تتوقع، إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات العالمية، أن تؤثر ظاهرة “النينيو” على أنماط الطقس في أجزاء كثيرة من العالم خلال الأشهر المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “النينيو” لم تعد مجرد ظاهرة عابرة، بل باتت واقعًا يعيشه العالم ويزيد من حرارة الكوكب، معتبراً أن ما يعيشه العالم اليوم ليس سوى الفصل الأول من تداعيات هذه الظاهرة.

وأضاف غوتيريش أن زيادة قوة “النينيو” تسهم في اشتعال كوكب يعاني أصلاً من قباب حرارية حارقة وحرائق غابات كارثية وبحار وصلت حرارتها إلى مستويات قياسية، محذراً من أن المخاطر ستصبح أكثر فتكاً إذا لم يتم التحرك لحماية الناس ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

وأشارت المنظمة إلى أن ظاهرة “النينيو” باتت تشكل خطراً بيئياً ومناخياً متصاعداً، لما تتسبب به من ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة الغلاف الجوي ومياه المسطحات المائية.