المنظمة العالمية للأرصاد الجويّة تحذّر من ارتفاع كبير لدرجة حرارة الأرض

حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تزايد احتمالات ارتفاع حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول العام 2026.

وقالت المنظمة إن الوصول لهذا الارتفاع، يعني أن تأثيرات سلبية كثيرة ستظهر بشكل متزايد بالنسبة لكافة الكائنات.

ويبلغ احتمال ارتفاع حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، نسبة 50 بالمئة، حسب المنظمة. مشيرة إلى أنّ هذا المستوى سيكون فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأوضح الأمين العام للمنظمة بيتري تالاس، أنّ رقم 1.5 درجة مئوية “ليس عشوائيا، بل هو مؤشر على النقطة التي ستصبح عندها تأثيرات المناخ ضارة بشكل متزايد للكوكب كلّه”.