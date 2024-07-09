المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تطلب ترشح الرئيس تبون

بناء على تقييمها لمسار الإصلاح والتغيير والتنمية

دعت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الترشح لعهدة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأكدت المنظمة في بيان لها عقب اختتام أشغال الدورة الـ45 لمجلسها الوطني “دعمها الكامل لرئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة الإصلاحات التي باشرها منذ توليه الحكم في ديسمبر 2019”.

كما أعلنت عن “ارتياحها الكبير لمطالب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين الداعية إلى ترشح الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية المقبلة”، من أجل “استكمال بناء الجزائر الجديدة كما حلم بها الشهداء الأبرار”.

وفي ذات السياق، أبرز الأمين العام للمنظمة خليفة سماتي، الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة في “تثبيت أسس الجزائر الجديدة ومواصلة تحقيق الأهداف التي حددها بيان أول نوفمبر”، مشيرا إلى أن “المشهد السياسي في بلادنا أصبح اليوم أكثر نضجا بعد التوجه الجديد الذي قاده رئيس الجمهورية بكفاءة واقتدار، مما سمح للجزائر بالانخراط في مسار الإصلاح والتغيير والتنمية والبناء”.

كما أشاد بمواقف رئيس الجمهورية وحرصه على أن تظل الذاكرة الوطنية هي “الركيزة الأساسية في النصوص الرسمية للدولة وعلى رأسها الدستور” وتأكيده دوما بأن هذا الملف “لا يقبل التنازل أو المساومة”.