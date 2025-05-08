المنظومة الوطنية للتقاعد: هذا ما أكده الوزير بن طالب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، حرص قطاعه على استقرار واستمرارية المنظومة الوطنية للتقاعد من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

الوزير وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس 8 ماي، أبرز حرص قطاعه على “استقرار واستمرارية المنظومة الوطنية للتقاعد من خلال اتخاذ عدة اجراءات من بينها العمل على حوكمة تسيير موارد الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد”.

ولفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية تعمل على “تسهيل اجراءات تسيير موارد هذا الصندوق وفتح مجال توظيف موارده حصريا في سندات الدولة بغرض تحقيق عائدات مالية إضافية من جهة والمحافظة على رأس المال من جهة أخرى”.

كما أشار بأن القطاع يعمل على “تقديم اقتراحات تشريعية ترمي إلى الاستغلال الأمثل لموارد هذا الصندوق وتوجيهها لتحقيق أفضل النتائج المالية، قصد مواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة وتحقيق المرونة في التسيير دون الإخلال بمبدأ الحيطة والأمن المالي مع السهر على التخفيف من حدة العجز المسجل في هذا الصندوق”.