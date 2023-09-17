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المنفي: انقسام المؤسسات يعرقل جهود الإنقاذ في شرق ليبيا

الشروق أونلاين
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المنفي: انقسام المؤسسات يعرقل جهود الإنقاذ في شرق ليبيا
ح.م
جانب من الاجتماع

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يوم السبت، إن انقسام المؤسسات في ليبيا يعرقل جهود الإنقاذ، في المناطق المنكوبة جراء السيول شرق البلاد.

جاء ذلك في كلمة للمنفي خلال ترؤسه اجتماعا طارئا في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لبحث  التعامل مع الأزمة الإنسانية في شرق ليبيا.

وقال المنفي خلال الاجتماع:”يتطلب الأمر لكي تعود درنة، حلولا حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها”.

وأضاف:”نحتاج إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحّدة تشرف على الأزمة، وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها. فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها”.

وفشلت أطراف النزاع السياسي في ليبيا، في تنظيم انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة تخلف حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الدبيبة منذ فيفري 2021.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا. جراء إعصار “دانيال” المتوسطي، إلى 11 ألف و300 قتيل. وفق ما أكدته الأمم المتحدة مساء السبت.

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