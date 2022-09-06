-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

المنقوش تتسلّم رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية

الشروق أونلاين
  • 298
  • 0
المنقوش تتسلّم رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية
ح.م
نجلاء المنقوش

تسلّمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش يوم الثلاثاء، رئاسة الدورة العادية الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وترأست المنقوش اجتماعات الدورة التي عقدت ظهر الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وتتولى ليبيا رئاسة الدورة طيلة الأشهر الـ6 المقبلة، خلفا للجمهورية اللبنانية التي ترأست الدورة السابقة.

وأصبحت المنقوش أول امرأة عربیة تستلم مھام رئاسة دورة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وقالت المنقوش في كلمتها بالمناسبة، إن حفظ السلم والاستقرار في ليبيا ليس “مجرد بند على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية، أو باقي المحافل الدولیة”.

ودعت المنقوش الدول العربية إلى دعم مساعي “أشقائهم في ليبيا من أجل إجراء انتخابات وطنیة، وفقا لقوانین نزیھة وعادلة. مع تھیئة الظروف الملائمة لإجرائھا في كافة مناطق البلاد”.

مقالات ذات صلة
رسميا.. الخارجية السورية تؤكد عدم مشاركة دمشق في القمة العربية بالجزائر

رسميا.. الخارجية السورية تؤكد عدم مشاركة دمشق في القمة العربية بالجزائر

بعد بيلوسي.. وفد برلماني من فرنسا في زيارة إلى تايوان

بعد بيلوسي.. وفد برلماني من فرنسا في زيارة إلى تايوان

الريسوني ينسحب من الاتحاد ويرد على نصيحة العلماء بالإعتذار

الريسوني ينسحب من الاتحاد ويرد على نصيحة العلماء بالإعتذار

خلفاً لجونسون.. ليز تروس رئيسة لوزراء بريطانيا

خلفاً لجونسون.. ليز تروس رئيسة لوزراء بريطانيا

بلد جديد في قائمة الاقتصادات الـ5 الأكبر في العالم

بلد جديد في قائمة الاقتصادات الـ5 الأكبر في العالم

واشنطن تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتحديد المسؤولين عن قتل أبو عاقلة

واشنطن تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتحديد المسؤولين عن قتل أبو عاقلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد