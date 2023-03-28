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المنقوش تشيد بدعم الجزائر “الثابت” لأمن واستقرار ليبيا

الشروق أونلاين
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المنقوش تشيد بدعم الجزائر “الثابت” لأمن واستقرار ليبيا
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نجلاء المنقوش

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيرته في ليبيا نجلاء المنقوش،  هنأته فيه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان “العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها. فضلا عن مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي”.

كما تبادل الوزيران “وجهات النظر حول آفاق تجاوز العقبات التي تعترض مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية”. حيث جدّد عطاف:

تضامن الجزائر الدائم مع دولة ليبيا الشقيقة، في كل ما يدعم وحدتها ويكرس توافق أبنائها بشأن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسامات، وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي.

من جانبها، ثمنت الوزيرة نجلاء المنقوش “دعم الجزائر الثابت لأمن واستقرار ليبيا. مشيدة في ذات السياق بالعمق التاريخي والطابع المتميز للعلاقات الأخوية الجزائرية الليبية”.

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