المهاجم الإثيوبي يصل الجمعة.. والعدالة تؤجل الفصل في طعن ملال

الشبيبة تحضر للجيش الملكي دون الرباعي الدولي

يحل غدا المهاجم الإثيوبي موجيب قاسم بمدينة تيزي وزو ليرسم انضمامه إلى شبيبة القبائل، تحسبا للموسم الكروي القادم لمدة ثلاثة مواسم، بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من بيت النادي، التي أكدت أن اللاعب كان قد حل بتونس في الساعات الأخيرة في انتظار تأكيد موعد رحلته إلى الجزائر، علما أن إدارة النادي برئاسة يزيد ياريشان تعول كثيرا على ورقة اللاعب الإثيوبي على مستوى القاطرة الأمامية، خصوصا بعد رحيل عمرون وبولحية في نهاية الموسم.

يشار أن موجيب قاسم، مهاجم نادي فاسيل كانيما الغاني سابقا، كان قد دخل في اتصالات متقدمة مع الإدارة السابقة بداية من شهر أوت المنقضي، قبل أن تربط الإدارة الجديدة بقيادة ياريشان الاتصال به مجددا وتبدي له رغبتها في التعاقد معه، علما أن موجيب قاسم كان قد سجل 20 هدفا في الموسم الفارط بألوان ناديه الغاني فاسيل كانيما.

وفي سياق آخر، أجلت محكمة تيزي وزو النظر في قضية الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال، وذلك إلى تاريخ 11 أكتوبر، بخصوص عدم شرعية الجمعية العامة التي أقيمت شهر مارس الفارط، والتي أسفرت عن تعيين إدارة جديدة يقودها الرئيس الحالي يزيد ياريشان، حيث قالت مصادر “الشروق”، إن محكمة تيزي وزو قررت تأجيل النظر في الطعن بسبب عدم إكتمال الملف الذي تقدم به ملال، ما يعني أن الأخير سيكون مجبرا على جلب الوثائق الناقصة من أجل استكمال كل الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية محل النزاع.

وتواصل التشكيلة القبائلية التحضير للموسم الجديد بقيادة المدرب هنري سطمبولي، وذلك من دون الرباعي بن عبدي وبن سايح وبوعالية وكذا أوقاسي المتواجد مع المنتخب الوطني المحلي في تربص مستغانم، علما أن الشبيبة كانت قد خاضت جملة من المباريات الودية منذ بداية الأسبوع الجاري، مكنت التقني الفرنسي من الوقوف على مدى جاهزية الفريق تحسبا لانطلاق البطولة بعد 15 يوما، فضلا عن التحضير للمباراة الإفريقية أمام الجيش الملكي المغربي في الدور 32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في لقاء الذهاب المقرر في العاصمة المغربية الرباط منتصف الشهر الجاري.

يحدث هذا في الوقت الذي قامت فيه لجنة معاينة الملاعب، التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، بمعاينة ملعب 1 نوفمبر 1954، التي كانت مرفوقة بممثل عن لجنة متابعة تفشي فيروس «كورونا»، وذلك قبيل انطلاق الموسم الكروي المقرر يوم 22 أكتوبر، حيث قامت اللجنة بتسجيل بعض التحفظات، غير أنها رأت أن ملعب تيزي وزو بات مؤهلا لاحتضان مباريات المحترف الأول في موسمه الجديد.