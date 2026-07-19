المهاجم الجزائري منصف بقرار يوقع للأهلي المصري مقابل 3.6 مليون دولار

أتم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري إجراءات التعاقد رسمياً مع المهاجم الدولي الجزائري، منصف بقرار، لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، ليكون أبرز صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة بين إدارتي الناديين. وحصل مسؤولو الأهلي على توقيع المهاجم الجزائري بعد حسم كافة التفاصيل الإدارية والمالية، حيث بلغت قيمة الصفقة 3 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى 600 ألف دولار كإضافات ومكافآت متغيرة ترتبط بإنجازات اللاعب المستقبلية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، عقب خوض اللاعب آخر مباراتين مع فريقه الكرواتي ضد نادي ثون السويسري في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ليتوجه بعدها مباشرة إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي. ويملك بقرار مسيرة كروية مميزة قادته من الدوري الكرواتي مع إسترا إلى نيويورك سيتي الأمريكي ثم دينامو زغرب، وقد أبدى ترحيبه الشديد بالانضمام للأهلي بعد اقتناعه بمشروع النادي الطموح. وبتوقيعه الرسمي، سيكون منصف بقرار ثالث لاعب جزائري يرتدي قميص بطل أفريقيا عبر التاريخ، ليقتفي خطى مواطنيه أمير سعيود الذي لعب للفريق بين عامي 2009 و2011، وأحمد قندوسي المستقدم سابقاً من وفاق سطيف والمُعار حالياً لنادي سيراميكا كليوباترا، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة بأن يمثل المهاجم الجديد إضافة قوية للخط الأمامي للمارد الأحمر.