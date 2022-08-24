المهاجم سعيدي يواصل التألق في الدوري السويدي

يشكل خيارا مستقبليا لـ"الخضر"

يواصل اللاعب الجزائري، عبد الرحمن سعيدي، نجم نادي هاماربي تألقه في الدوري السويدي عندما نجح في تسجيل هدفه الثالث مع وصيف الدوري السويدي منذ انضمامه إليه قبل شهر واحد فقط، ليؤكد بذلك كل الآمال المعلقة عليه خاصة من قبل الجزائريين، الذين يرون فيه خليفة للهداف التاريخي لـ”الخضر”، إسلام سليماني.

وفاز هاماربي على نادي ديجيرفوس (فريقه السابق) بنتيجة خمسة أهداف لهدف (5ـ1)، لحساب الجولة الـ19 من الدوري السويدي، ونجح سعيدي في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 88 من اللقاء بتسديدة قوية من خارج من منطقة العمليات، بعد 11 دقيقة فقط من دخوله، ونجح سعيدي لحد الآن في تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة في 6 مباريات خاضها مع هارامبي في النصف الثاني من الموسم بالدوري السويدي، في حين كان سجل 6 أهداف خلال 12 مباراة خاضها مع نادي ديجيرفورس في النصف الأول من الموسم.

وتصف وسائل الإعلام السويدية سعيدي (22 عاما) بالمهاجم الواعد عطفا على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، وهو الذي يمكنه اللعب في كل المناصب الهجومية، لإجادته اللعب بالقدمين اليسرى واليمنى، فضلا عن تميزه في الكرات العالية والتسديد من بعيد، ويأتي توقع العديد من المحللين بتألق الجزائري سعيدي في سماء كرة القدم الأوروبية قريبا، إلى قصة انضمامه إلى نادي هاماربي، التي كان وراءها أسطورة كرة القدم السويدية ونادي ميلان الإيطالي حاليا، زلاتان إبراهيموفيتش، أحد ملاك نادي هاماربي، والذي اتصل شخصيا بالنجم الجزائري لإقناعه بالالتحاق بفريقه، وهو بحد ذاته اعتراف صريح بإمكاناته الكبيرة وامتلاكه لهامش تطور واضح، خاصة أن الشهادة جاءت من أحد أساطير كرة القدم العالمية وأشهر مهاجميها على الإطلاق.

من جهة أخرى، كان سعيدي (23 عاما) أعرب عن رغبته في اللعب مع المنتخب الوطني ورفض فكرة الانضمام إلى المنتخب السويدي رغم امتلاكه الجنسية السويدية، وأكد بأنه سيعمل ويجتهد حتى يستحق الدعوة لـ”الخضر”، مشيرا إلى أنه سيأتي جريا إلى الجزائر إن وصلته دعوة من الناخب الوطني، جمال بلماضي، ويشبه الكثير من المتابعين والجزائريون، المهاجم عبد الرحمن سعيدي، بهداف “الخضر” الأول، إسلام سليماني، خاصة في جزئية القتالية في اللعب والإصرار الكبير، وهي من أبرز صفات سعيدي التي نالت إعجاب زلاتان إبراهيموفيتش.