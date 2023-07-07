المهرجان الدولي للشريط المرسوم.. دعوة للمشاركة في طبعته الـ 15

أطلقت محافظة مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) في طبعته الـ 15 المرتقبة بين 4 و8 أكتوبر المقبل, دعوة للمشاركة في المسابقات الموجهة للرسامين المحترفين والهواة الجزائريين والأجانب.

وتنقسم المسابقة المفتوحة للرسامين من شتى الاعمار والمستويات إلى 4 أصناف مختلفة، و تخضع إلى نظام يمكن الإطلاع عليه عبر صفحة المهرجان على الفيسبوك.

المسابقة الأولى (مسابقة المؤلف المحترف) مفتوحة للمؤلفين المهنين لكل الدول المنفتحة على الجزائر (دون شرط السن) على أن يكون العمل قد نشر و طبع، كما يشترط أن تكون الأشرطة المرسومة المسجلة في المسابقة قد نشرت ابتداء من سنة 2019، وأن تكون باللغات الوطنية : عربية وأمازيغية أو اللغات الأجنبية التالية : الفرنسية والإنجليزية.

المسابقة الثانية (مسابقة أحسن مشروع شريط مرسوم)، تخص الرسامين الجزائريين ذوو الموهبة (محترفون و شبه محترفون، عصاميون أو طلبة معاهد الفن) , على أن يكون سنهم يتعدى 16 سنة. فيما يمكن للأطفال، المراهقين الأقل من 16 سنة المشاركة في مسابقة (أحسن شريط مرسوم للشباب).

أما المسابقة الرابعة و الاخيرة (مسابقة أحسن مجلة شريط مرسوم)، فتخص المجلات الدورية التي تسعى إلى تطوير الشريط المرسوم بنشر كامل أو جزئي لصفحات الشريط المرسوم.

كما يشترط إرسال الاعمال المدرجة في المسابقة قبل تاريخ 1 سبتمبر, قبل أن تخضع هذه الأخيرة إلى اختيار أولي تقوم به لجنة التنظيم (فيبدا)، وفقا لمعايير التشريع الجزائري الساري المفعول.

بعدها تقدم هذه الأعمال إلى لجنة التحكيم المعينة للمهرجان لتقييمها.

يهدف المهرجان الدولي للشريط المرسوم منذ طبعته الأولى المنظمة في 2008, إلى تشجيع وبعث الفن الـ 9 الجزائري عبر ترويج أعمال فنانيه ومبدعيه.