المهرجان الدولي للمالوف.. خمس سهرات تنشطها أسماء بارزة

في دورته 13:

نشط أمس السبت، إلياس بن بكير، محافظ المهرجان الثقافي الدولي للمالوف، ندوة صحفية بالمسرح الجهوي “محمد الطاهر فرقاتي”، تطرق فيها بالتفصيل، إلى برنامج هذا الحدث الدولي، الذي يعود هذه السنة في دورته 13 تحت شعار “المالوف من المدرسة.. إلى العالمية”، حيث ستنشط تسع دول بالإضافة إلى الجزائر، خمس سهرات في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 24 سبتمبر 2025 بالمسرح الجهوي “محمد الطاهر فرقاني” بقسنطينة.

ودعا محافظ المهرجان، إلى ضرورة تكاتف كل أطياف المجتمع، للحفاظ على هذا التراث، الذي يعبر عن الهوية الوطنية، كما عرج خلال هذه الندوة، على أهم الوجوه المشاركة التي سوف تنشط سهرات هذا المهرجان، مؤكدا أن اختيار أسماء معينة في كل دورة لم يأت بالصدفة، بل لأمور مدروسة ومضبوطة. وهذا، من أجل توسيع تواجد فن المالوف خارج الوطن، كتراث جزائري خالص.

مشاركة تسع دول بالإضافة إلى الجزائر..

وبالعودة إلى أهم الدول المشاركة وتفاصيل السهرات الخمس، والوجوه الفنية التي سوف تحيي هذه السهرات، تشارك تسع دول بين مؤدين وعازفين وهي: اليونان، بولندا، سوريا، روسيا، تونس، ليبيا، تركيا، السويد، إسبانيا، بالإضافة إلى الجزائر.

تكريمات تليق بوجوه في فن المالوف..

كما ستعرف هذه الدورة تكريم عدة وجوه فنية، في مجال فن المالوف، على غرار “عمار توهامي” و”سليم فرقاني”،” نبلي فاضل” و”براهيم عموشي” و”الطاهر غرسة”، بالإضافة إلى “محمد طاهر فرقاني”. وإلى جانب هذا، برمجت العديد من العروض والخرحات السياحية لمدينة الجسور المعلقة.

بورصالي في ليلة الافتتاح وفلة ضمن وجوه الاختتام

هذا، وستفتح أول سهرات المهرجان المطربة “ليلى بورصالي” من الجزائر، بالإضافة إلى المطرب التونسي “زياد غرسة”، “حميدو” وعدلان فرقاتي”، على أن ينشط سهرة عرض الافتتاح “حضرة وديوان” المطرب “محمد رضا بودباغ ” و”مالك شلوق” “أمين بوناح” و”عادل مغواش”. المطربة القادمة من دولة إسبانيا “بيغونا أولافيد”، من الجزائر “عبد الرشيد سقني” و”عبد العزيز بن زينة” و”بهجة رحال”، “هند زواري” من السويد، “باند اراباسك” وكذا “انتصار عطية” من ليبيا، “فيصل كاهية” و”فوزي عبد النور”، الفنانة “بشرى محفوظ”، التي تحمل جنسية سورية روسية “رياض خلفة”، “دنيا الجزائرية”، و”جمعية وصل الأندلس” من الجزائر، “فلة الجزائرية” والمطربة “سيرين بن موسى” من تونس، بالإضافة إلى “تواتي توفيق” و”أحمد عوابدية”.