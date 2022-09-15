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المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون يجمع مهنيي الإعلام في الرياض

إلهام بوثلجي
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المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون يجمع مهنيي الإعلام في الرياض
أرشيف
الرياض

تحتضن العاصمة الرياض المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لأول مرة خـلال الفترة من 7حتى 10 نوفمبر 2022 باستضافة من هـيـئـة الإذاعـة والتـلـفـزيـون السـعـودية، والـتعـاون والشـراكـة بـيـن اتحاد إذاعات الدول العربية.

وسيجمع المهرجان خلال أربعة ايام المبدعين في مهرجان العرب الكبير للإذاعة والتلفزيون” كما سيكون فرصة لتقديم رؤية المملكة 2030 من رسائل تحفيزية لأوساط الإذاعة والتلفزيون، وتحقيقًا لقِيَمها في صياغة التاريخ والحاضر والوجدان وتوثيق الإنجازات.

وفي هذا السياق، جاء اختيار اتحاد إذاعات الدول العربية “أسبو” المملكة، ممثلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية لتنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون؛ تعزيزًا لمكانتها الإقليمية والدولية؛ حيث ينطلق المهرجان في السابع من نوفمبر ويمتد لأربعة أيام في فندق هيلتون بالعاصمة السعودية الرياض متفردًا بتحفيز المبدعين في مجالات الإذاعة والتلفزيون وفق أعلى معايير الجودة التي تتطلبها مستحدثات ما يشهده العالم من ثورة رقمية.

ويهدف المهرجان إلى تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، ورفع مستواه على النحو الذي يلبـي التطلعات ويرصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، ويشجعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان؛ حيث يشارك في المهرجان ممثلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.

وجدير بالذكر أن قطاع الاعلام السعودي بشكل عام والإذاعي بشكل خاص يعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حقبة من الانطلاقات القوية وغير المسبوقة، حيث تستضيف الرياض المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لأول مرة خـلال الفترة 7- 10 نوفمبر 2022 باستضافة كريمة من هـيـئـة الإذاعـة والتـلـفـزيـون السـعـودية، بالـتعـاون والشـراكـة بـيـن اتحاد إذاعات الدول العربية.

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