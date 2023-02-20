“المهم عدنا في النتيجة بسبب شخصية اللاعبين القوية”

بعد عودته بتعادل ثمين أمام الأخضر الليبي.. بن شيخة:

اكتفى اتحاد الجزائر بتسجيل نتيجة التعادل السلبي (0/0) أمام نادي الأخضر الليبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا، الأحد، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من كأس الكاف.

وتقدم الأخضر بركلة جزاء نفذها صهيب بن سليمان بنجاح، في الدقيقة 67. وعدل المحترف البوتسواني توميسانج النتيجة لاتحاد العاصمة، في الدقيقة 77. وبهذا التعادل، ارتفع رصيد اتحاد العاصمة إلى 4 نقاط، بينما وضع الأخضر أول نقطة في جعبته بعد جولتين.

وقال بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة بعد نهاية اللقاء في الندوة الصحفية: “لم تكن هناك خطورة على اتحاد العاصمة، وخلقنا عدة فرص وكنا خطيرين في أكثر من مناسبة لكن لم ننجح في الفوز الأخضر قدم أداء جيدا ويمتلك قوة بدنية، ولا يمكن أن أحكم على صحة ركلة الجزاء لأني كنت بعيد عن مكان اللعبة، لكن المهم هو عودتنا وهذا يؤكد قوة شخصية اللاعبين”.

من جهته، قال مدرب الأخضر الليبي شمام في تصريحات تلفزيونية: “ظهرنا أمام اتحاد العاصمة بوجه مغاير، بعد أن تأثرنا أمام مارومو جالانتس الجنوب إفريقي بالطقس والأجواء… الحمد لله اليوم كان الوجه الحقيقي للأخضر، وبالرغم من غياب عدد من اللاعبين لكن قدمنا أداء مميزا… راض عن الأداء، واللاعبون الذين تواجدوا على أرضية الملعب لم يقصروا وقدموا ما عليهم”.